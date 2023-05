Após polêmica, cantor sertanejo tatua imagem de Cristo no corpo; veja a foto

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, resolveu fazer uma nova tatuagem.

Desta vez, a imagem escolhida por ele também tem uma temática religiosa, como detalhado pelo site Metropoles.

O novo desenho tatuado na pele dele é a imagem de Cristo.

Zé Neto tatua imagem de Cristo no corpo

Em janeiro deste ano, a influencer Natália Toscano e o marido já tinham tatuado alguns símbolos de fé no corpo.

Enquanto Natália fez uma cruz no braço, Zé desenhou para sempre a medalha de São Bento no braço. Foi a primeira tattoo que o artista fez na vida.

Confira a nova tatuagem do cantor:

Crédito (Reprodução Redes Sociais)

Relembre: A treta que levou a uma crise do sertanejo

No ano passado, Zé Neto e Anitta foram protagonistas de uma polêmica intensa: isso porque um comentário do cantor sobre a artista levou a uma grande discussão sobre o uso de dinheiro público para financiar shows, até mesmo com apresentações sendo canceladas.

Na treta, foi levantado que Zé Neto não usava a Lei Rouanet, mas tinhas shows bancados com dinheiro público, como detalhado pelo site G1.

Muito tempo depois, em fevereiro deste ano, ele admitiu ter errado ao fazer o comentário em uma entrevista ao Fofocalizando, do SBT.

“Estava passando por um momento muito conturbado e hoje eu falo com sinceridade [que] não precisava falar isso. Estou falando de coração, como um pedido de desculpas por algum possível comentário errado que eu fiz”, declarou.

Anitta e Zé Neto (Foto: Reprodução/Instagram)

Com informações do site Metropoles

