Após caso Eloá, este será o crime abordado na nova temporada do Linha Direta

Depois de exibir os bastidores do caso Eloá, o Linha Direta vai explorar a barbárie de Queimadas, que aconteceu há 11 anos, na cidade do interior da Paraíba. No programa, Pedro Bial vai entrevistar pessoas que, na época, investigaram o estupro coletivo de mulheres, seguido da morte de duas delas.

O crime aconteceu em fevereiro de 2012, quando a festa de aniversário de Luciano acontecia na casa de seu irmão, Eduardo, e foi interrompida pela invasão de homens encapuzados anunciando um assalto.

A partir daí, uma noite de terror se instaurou, com agressões e o estupro coletivo planejado contra cinco mulheres, seguido da morte de duas delas, revoltando os moradores de Queimadas, cidade de 44 mil habitantes, no interior da Paraíba.

Pedro Bial no cenário do Linha Direta 2023 (Fábio Rocha/Globo)

No Linha Direta desta quinta-feira (11), o programa reúne testemunhas que falam sobre o caso, que foi concluído pela polícia. Na época, a investigação apontou que o grupo foi liderado pelos anfitriões da festa. Todos os dez envolvidos no crime foram julgados e condenados, porém, o caso ainda aguarda um desfecho, pois Eduardo está foragido.

No segundo episódio da nova temporada do Linha Direta, parentes das vítimas e uma das sobreviventes dão seus depoimentos. Pedro Bial recebe a roteirista e repórter Camila Appel, que foi a Queimadas conversar com testemunhas e colher novas informações.

Estreia de Pedro Bial no Linha Direta vira motivo de fúria nas redes sociais (Reprodução/Globo)

A nova edição do Linha Direta reúne ainda dados relevantes sobre o crime de estupro no Brasil e chama a atenção para uma estatística assustadora: oito em cada dez crimes de estupro são cometidos por conhecidos das vítimas.

Além do programa na TV Globo, o Linha Direta, que é exibido às quintas-feiras, após Cine Holliúdy, conta ainda com o Linha Direta Podcast, versão em áudio do programa original, está disponível no Globoplay e nas plataformas de áudio com publicações semanais.

