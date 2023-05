Adeus a Rita Lee: semelhança da irmã com cantora chama atenção dos fãs em velório; veja fotos

Fãs que acompanham a despedida de Rita Lee no Planetário do Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo, nesta quarta-feira (10), se impressionaram com a semelhança da artista com a irmã, Virgínia Lee Jones. O assunto repercutiu nas redes sociais, onde muitos internautas comentaram sobre as duas serem “iguais”.

“Ela acenou pra mim e pros fãs quando eu entrei no Planetário, elas são realmente muito parecidas”, escreveu uma fã em postagem no Twitter. “Parece até a própria Rita Lee”, destacou outra. “Eu achando que todos da família da Rita Lee tinham os cabelos vermelhos”, escreveu mais um internauta.

A gigante semelhança entre a #RitaLee e a irmã é algo impactante

Velório

Desde a madrugada de hoje, mesmo com chuva e baixa temperatura na capital paulista, muitas pessoas aguardavam na fila para entrar no velório, que segue até 17h.

Durante a cerimônia, o teto do planetário exibe uma projeção estática com imagens do céu do dia 31 de dezembro de 1947, data em que a artista nasceu. Ela visitava o local com frequência e teria escolhido esse cenário para sua despedida.

Muitos famosos marcam presença na cerimônia, como Serginho Groisman, Rita Cadillac, Astrid Fontenelle, enquanto outros enviaram coroas de flores.

Os filhos de Rita, Betto, Antônio e João, também estão no local desde cedo e fizeram questão de cumprimentar alguns fãs.

Em entrevista à imprensa, João Lee ressaltou que a mãe era sua “heroína” e que “era única”.

“É uma pessoa que realizou muitas coisas, fez tantas coisas…shows, turnês, discos. Uma loucura a quantidade de realizações que ela teve. Mas não é por isso que ela é minha heroína. É pela simplicidade, honestidade que ela vivia…no dia a dia, mês a mês.. a sensibilidade dela de lidar, entender as pessoas. A forma que ela tinha de se comunicar com o mundo. Uma pessoa muito única. Para mim, ela vai ser eterna” disse o músico.

João Lee, um dos três filhos de Rita Lee, durante o velório no Planetário do Ibirapuera (Reprodução/TV Globo)

Morte de Rita Lee

Rita Lee, que foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021, fazia tratamentos contra a doença desde então. Ela faleceu em casa, ao lado da família, na segunda-feira (8). O comunicado oficial foi feito nas redes sociais da artista na manhã de terça-feira (9).

“Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou”, destacou a publicação.

