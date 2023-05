Adeus a Rita Lee: Patrícia Poeta homenageia a rainha do rock brasileiro

Patrícia Poeta deixou as notícias da manhã para homenagear Rita Lee, que morreu aos 75 anos.Logo na abertura do programa, imagens da cantora foram levadas ao ar e, depois, algumas personalidades falaram como era a famosa longe dos holofotes.

A primeira entrevistada foi Rita Cadillac, que falou que a rainha do rock era uma mulher louca, mas muito empoderada e responsável: “‘Ela me chamada de a bunda que pensa”, disse a dançarina.

"Tem um certo momento que você faz tudo por telepatía..." Rita, você foi um ícone! ❤️ #Encontro pic.twitter.com/XKFS6UVKtZ — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 10, 2023

Em seguida, Patrícia Poeta falou com o repórter Cauê Fabiano, que estava em frente ao Planetário do Parque do Ibirapuera, onde ocorre o velório de Rita Lee, que lutou contra um câncer. Durante o velório, uma projeção do céu do dia 31 de dezembro de 1947, data de nascimento da famosa.

“Rita significa uma pessoa de luz , é por isso, que estamos aqui cheio de luz homenageando ela. Queríamos vir de rosa para fazer essa homenagem. Peço desculpas se não está imprimindo bem, mas a intenção foi boa”, disse a apresentadora.

Rita Cadillac fala sobre Rita Lee no Encontro (Reprodução/Globo)

No Twitter, a homenagem foi parabenizada pelos fãs do Encontro: “Que lindo programa sobre a Rita Lee! Ela é inesquecível e suas músicas são eternas. Marcou muitas gerações”, disse um anônimo.

LEIA TAMBÉM: ‘Disfarçados’: Bella Campos e MC Cabelinho tentam passar despercebidos no cinema

“Fiquei aqui ansioso aguardando o Manoel Soares dizer que Rita Lee errou feio ao cantar Ovelha Negra”, brincou outro.

#Encontro RITA FOI UMA ESTRELA QUE DESCEU A TERRA, FICOU AQUI POR 75 ANOS NOS ILUMINANDO E ONTEM VOLTOU AO FIRMAMENTO, NO PLANETÁRIO ELA MATAVA SAUDADES DE CASA.....

PARA A GENTE VÊ-LA NOVAMENTE, BASTA A NOITE OLHAR PARA O CÉU...



OBRIGADO RITA, POR TER VINDO ATÉ NÓS!💋💋 — Flávio (@flavio1963) May 10, 2023

Já um terceiro lembrou da queda da audiência do programa da TV Globo: “Só com a morte de uma pessoa que foi unanimidade na música brasileira para o Encontro com Patrícia Poeta subir na audiência”.

Além das entrevistas, a atração musical ficou por conta de Paula Lima, que levou ao palco algumas das principais canções de Rita Lee.

LEIA TAMBÉM: “Ela era verdade”: Ana Maria e Louro Mané se vestem em homenagem à Rita Lee e se emocionam