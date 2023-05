Vídeo mostra a reação de Paola Carosella ao visitar o ‘estúdio’ de seu programa

Além da TV, Paola Carosella segue com seu canal gastronômico no Youtube (Reprodução/Youtube)

Diferente do MasterChef Brasil, na Band, e do Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua, na Globo, o novo programa comandado por Paola Carosella na TV fechada não é gravado em um estúdio comum, mas em uma casa que fica em São Paulo e tem muita história.

Em sua primeira temporada, o Alma de Cozinheira, do GNT, foi feito em uma casa projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer: “É a única que ele fez na cidade de São Paulo. É uma casa que, de alguma maneira, tem alguma coisa parecida com a minha, porque eu também moro em uma residência de um arquiteto icônico, de 1950, de São Paulo”, disse a famosa.

Ao caminhar pelos cômodos da residência, Paola Carosella ficava cada vez mais encantada. Ao chegar no banheiro ela soltou um “meu Deus” e chegou em um ambiente para receber pessoas ela explanou que gostaria de ter algo parecido em sua casa.

Porém, ao chegar na cozinha projetada por Oscar Niemeyer, a cozinheira ficou encantada e agradeceu aos produtores do Alma de Cozinha: “Vocês arrasaram”, disse ela, ao ver todos os utensílios, decoração e também temperos que usa no programa, que já recebeu Juliette Freire e Fátima Bernardes.

O espaço conta ainda com uma vitrola, uma mesa redonda e muitas outras surpresas: “O fato de ser uma casa e não um estúdio de gravação deixa as pessoas muito mais à vontade. O quanto eles se doam…o quão eles estão confortáveis se sentem”, ressaltou a famosa.

Campeã do BBB fala sobre xenofobia

Juliette Freire rebate xenofobia na TV (Reprodução/Instagram)

Juliette Freire participou do Alma de Cozinheira, programa solo de Paola Carosella no GNT, e aproveitou a oportunidade para falar sobre xenofobia. Ao lado da chef de cozinha e de Fátima Bernardes, a campeã do BBB 21 garantiu que não vai mudar o seu jeito.

Durante o programa, que estreou recentemente, a rainha dos cactos falou como enxerga o preconceito: “Existe a xenofobia explícita, que é muito fácil de lidar, porque você rebate e a sociedade vê e acha feio, é crime. Mas a implícita, que está aqui...a sutil, ela ocupa todos os espaços. Ela silencia a gente, nos nega lugares”, começou ela.

