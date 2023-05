‘Um monte de especialista’: Jojo Todynho rebate comentários sobre vida fitness

Jojo Todynho rebateu novos comentários desnecessários que recebeu pelas redes sociais. Desta vez, ela perdeu a paciência com quem decidiu se intrometer na sua rotina de treinos e na escolha de não fazer a cirurgia bariátrica.

O desabafo da famosa começou com ela lembrando da vida sedentária que levava: “Eu estava com o c*, sentada no sofá, sedentária, achando que a vida era um morango. Não tinha ninguém para mandar um direct, para falar nada. Agora, surgiu um monte de profissional querendo dar seu parecer e querendo se mostrar”.

Jojo Todynho na academia (Reprodução/Instagram)

Em seguida, a vencedora de A Fazenda 12 disse que não iria poupar palavras, já que as pessoas faziam o mesmo ao comentar sobre ela: “Então, eu já vou deixar o meu recado aqui….se vocês não tem ética, eu também não tenho. Agora, surgiu um monte de coach, de personal, de nutricionista e especialista disso e daquilo...aí, depois vão dizer que eu sou grossa, que eu sou arrogante, que eu sou isso e aquilo”.

Jojo Todynho também rebateu quem acha que sua vida fitness é um milagre e disse que não vai aparecer magra de repente: “Eu estava aqui não fazendo porr* nenhuma por mim...comecei a correr atrás e estou com profissionais maravilhosos, entendeu, que o povo acha que tem que ser um milagre, que da noite para o dia eu tenho que aparecer aqui magérrima”.

Com treino firme, Jojo Todynho posta fotos na academia após perder mais de 20 quilos “Expectativa versus Realidade” Imagem: reprodução Instagram (@jojotydnho)

A contratada da TV Globo disse ainda que procurou uma vida mais saudável por saber que pode e que não faz isso por ninguém: “Gente, eu estou malhando para mim, eu não não estou malhando para ninguém não. Eu estou fazendo por mim, não é para mostrar nada para ninguém. Eu vou no meu tempo e é assim que funciona”.

Por fim, Jojo disse que não fazer a cirurgia bariátrica foi uma escolha pessoal: “Se eu achei que eu não tenho que fazer bariátrica eu não vou fazer...aceitem o que eu escolhi. Ninguém tem que achar nada...você sabe da sua capacidade e você sabe que você consegue, vá antes de tentar algo mais invasivo. Bariátrica não é milagre”.

