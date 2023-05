‘Shippado’: Troca de mensagens faz fãs apostarem em romance entre Cauã Reymond e Sabrina Sato

Com seus respectivos casamentos encerrados há pouco tempo, o ator Cauã Reymond e a apresentadora Sabrina Sato foram flagrados pelos fãs trocando mensagens e muitos já acreditam que está “pintando um clima” entre os dois.

Tudo começou quando Sabrina fez um elogio a um ensaio fotográfico do ator pelo Instagram, no final da semana passado. Na foto, Cauã aparece sem camisa e sujo de graça, incorporando um mecânico, para a capa de uma revista. “Arrasou”, disse ela.

Na segunda, foi a vez de Sabrina compartilhar no Instagram um ensaio fotográfico para uma campanha publicitária e recebeu do galã da Globo um emoticon com três raiozinhos. Sabrina respondeu com três coraçõezinhos e a troca de pequenos elogios rapidamente foi vista pelos fãs dos dois como um possível início de romance.

“Você está de olho na Sabrina?”, perguntou uma fã e “Pintando um clima aí, hein!”, disse outro internauta

Apesar da torcida, de acordo com a assessoria de imprensa de ambas as celebridades tudo não passa de uma simples amizade e não existe nenhum clima de romance no ar, para desânimo dos seguidores.

O fim do casamento dos dois ocorreu com cerca de um mês de diferença. Sabrina Sato e Duda Nagle anunciaram em março o fim de um casamento de sete anos, no qual tiveram uma filha, Zoe, de 4 anos. Já Cauã Reymond e Mariana Goldfarb terminaram seu relacionamento no mês de abril. Eles também estavam juntos há sete anos.