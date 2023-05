De volta à televisão? Sérgio Hondjakoff revive personagem icônico e recebe convite.

Depois de passar mais de 10 meses internado para tratamento de dependência química, o ator Sérgio Hondjakoff foi surpreendido durante sua participação no Fofocalizando, do SBT.

Além de receber uma mudança de visual, o ator ainda foi surpreendido com um convite feito por Marcelo de Nóbrega, conforme informa o Extra.

Ao longo de sua participação no programa, Serginho topou participar de uma mudança de visual, na qual teve a oportunidade de reviver seu icônico personagem de Malhação: Cabeção.

Com corte de cabelo e look renovados, o ator manifestou seu desejo de voltar à televisão, o que pode acontecer antes do esperado, graças a um convite de Marcelo de Nóbrega, diretor do humorístico ‘A Praça é Nossa’.

Participação no A Praça é Nossa

Na ocasião, Marcelo de Nóbrega manifestou sua vontade de participar do processo de recuperação e reinserção do ator, e ofereceu a ele uma participação especial no ‘A Praça é Nossa’.

“Você está de volta, com uma transformação incrível, e eu gostaria de participar desse momento tão especial. Gostaria de fazer um convite para você. Uma participação especial em um quadro que se chama Neusinha e Terezão”.

“Nesse quadro eu preciso de um galã, de um homem muito bonito, e eu gostaria de fazer esse convite para você. Que você vá na nossa Praça e seja o nosso galã”, finaliza o diretor.

Surpreso com o convite, Serginho não confirmou sua participação, mas agradeceu a atitude de Marcelo. “Que honra, hein! Que legal, que maneiro. Valeu, Marcelo, brigadão mesmo. Tem tempo que eu não participo de um esquete cômica, já voltar como galã daquele quadro que eu acho muito engraçado”.

Apesar do convite do diretor do A Praça é Nossa, rumores de que o ator seja parte do elenco de ‘A Fazenda 15′ também surgiram nos últimos dias. Conforme a colunista Fábia Oliveira, o agente de Sérgio já estaria tratando os detalhes com a Record.