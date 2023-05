Rita Lee já tinha falado sobre a sua morte e revelou o que a faria levantar do caixão em velório

Em 9 de maio de 2023, Rita Lee, uma das maiores cantoras e compositoras do Brasil, falece aos 75 anos e deixa todos com saudade. A artista tratava um câncer de pulmão desde 2021.

Além de ser referência no mundo da música, Rita escreveu cerca de dez livros, entre obras infantis como “Amiga Ursa - Uma história triste, mas com final feliz”, contos e autobiografias.

Em novembro de 2016, a cantora lançou “Rita Lee: uma autobiografia” com memórias e também críticas afiadas. Na época, ela falou sobre a própria morte e revelou o que a faria levantar do caixão em seu velório.

“Quando eu morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta. Algumas rádios tocarão minhas músicas sem cobrar jabá, colegas dirão que falei falta no mundo da música, sem sabe até deem meu nome para uma sua sem saída. Os fãs, esses sinceros, empunharão capas dos meus discos e entoarão “Ovelha negra”, as tvs já devem ter na manda um resumo da minha trajetória para exibir no telejornal do dia e uma notinha no obituário de algumas revistas há de sair. Nas redes virtuais, alguns dirão: “Ué, pensei que a veria já tivesse morrido, kkk”. Nenhum político se atreverá a comparecer ao meu velório, uma vez que nunca compareci ao palanque de nenhum deles e me levantaria do caixão para vaiá-los. Enquanto isso, estarei de alma presente no céu tocando minha autoharp e cantando para Deus: “Thank you Lord, finally sedated”, escreveu.

Ela ainda revelou que seu epitáfio seria: “Ela nunca foi um bom exemplo, mas era gente boa”, brincou.

Agora, os fãs podem esperar mais um livro da autora, “Rita Lee: outra autobiografia”, que já está em pré-venda, mas tem o lançamento oficial marcado para o dia 22 de maio de 2023.

CONFIRA TAMBÉM:

O último vídeo de Rita Lee ao lado do seu grande amor; impossível não se emocionar

Rita Lee e Roberto de Carvalho: Relembre a história de amor do casal que durou quase cinco décadas

Famosos lamentam a morte de Rita Lee aos 75 anos: “Rainha do rock brasileiro”

Rainha do Rock, Rita Lee revolucionou a cena musical brasileira e foi uma das maiores de sua geração; relembre sua trajetória