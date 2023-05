Preta Gil foi surpreendida com um belo presente na última segunda-feira (8) em sua mesa de café da manhã.

A cantora ganhou uma bolsa da grife francesa Balmain de presente do jornalista Bruno Astuto.

Nos stories do Instagram, Preta disse: “Olha o que tem na minha mesa de café da manhã: um presente da Balmain […] Tenho certeza que isso aqui tem dedo de Bruno Astuto”.

LEIA TAMBÉM: “Pai todinho”: Viih Tube posta foto de ‘Lua’ de olhos abertos

Ela continuou: “Tem anjinhos, meu Deus, é uma obra de arte. Vou usar muito para ir aos meus rolês de médicos, terapias, etc. Amei!”.

Preta Gil ganha bolsa de grife e diz: “Vou usar para ir aos meus rolês de médicos”; Veja o valor da peça Imagem: Istoé/reprodução Instagram (@pretagil)

Segundo o site Istoé, a bolsa de grife custa US$ 2.750, aproximadamente R$ 13.727 na cotação atual. Contudo, no Brasil ela só pode ser encontrada por meio de uma transportadora e custa R$ 14.793 mil.

Preta Gil ganha bolsa de grife e diz: “Vou usar para ir aos meus rolês de médicos”; Veja o valor da peça Imagem: Istoé/reprodução site Farfetch

Preta Gil se despede de Rita Lee

Em seu Instagram, Preta Gil se despediu de Rita Lee, falecida aos 75 anos.

“Minha tudo Rita Lee, as palavras me faltam agora! Eu tive o privilégio de conviver com minha ídola, com minha musa, desde a minha infância até a vida adulta, cantamos juntas, rimos juntas, um grande presente!”, escreveu.

Santa Terezinha: Entenda o presente recebido por Preta Gil para fortalecer sua fé durante tratamento de câncer

Além de postar lindas fotos ao lado da família durante esse fim de semana, Preta Gil mostrou que ganhou de presente uma lembrança de Santa Terezinha em seu Instagram.

Muito apegada a fé, a filha de Gilberto Gil luta contra um câncer de intestino e está em tratamento para ser curada.

Mas afinal, quem foi Santa Terezinha, que fortalece ainda mais a fé da cantora agora?

De acordo com o site Santuário Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, Marie Françoise Thérèse Martin, nasceu no dia 2 de janeiro de 1873 em Alençon, na França.

Ela era filha de Louis Marti e Zélia Guérin, vivendo com suas outras quatro irmãs uma infância muito feliz, repleta de alegria e carinho. No entanto, quando ela tinha quatro anos sua mãe faleceu de câncer.

A menina se aproximou muito de de Pauline, sua irmã mais velha. Anos mais tarde, quando Pauline entrou para o Carmel, Teresa desenvolveu problemas psicológicos, pois ficou muito triste.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Ativista da causa animal, Rita Lee chegou a resgatar duas cobras de outro cantor famoso

⋅ ‘Fiz exames’: Bruna Biancardi fala sobre gravidez planejada com Neymar

⋅ ‘Outra rouba maridos’: as razões pelas quais comparam Rose Hanbury com a rainha Camilla