Patrícia Poeta em risco: Apresentadora passa vexame nos bastidores da Globo

A falta de sintonia entre Patrícia Poeta e Manoel Soares na apresentação do Encontro sempre foi vista como um problema para muitas pessoas que gostam de acompanhar o matinal da TV Globo. Mas, até o momento, a audiência da atração não tinha sofrido um grande impacto, porém nos últimos dias o vexame bateu na porta da produção em São Paulo.

Segundo o site Na Telinha, o impacto negativo chegou nos últimos dias, quando o antigo programa de Fátima Bernardes não agradou e entregou números considerados baixos para a emissora carioca. Na sexta-feira (05), por exemplo, a atração marcou apenas 5,5 pontos na Grande São Paulo, sua pontuação mais baixa no em 2023.

Patrícia Poeta recebe Lucy Alves para falar do fim de Travessia (Reprodução/Globo)

O susto ficou ainda pior quando a produção soube que o matinal obteve números menores que o Jornal da Globo, que ficou com 6,9 pontos e é levado ao ar durante a madrugada. Já os últimos capítulos da novela Travessia obteve recorde de audiência, com 29,2 pontos na capital paulista.

LEIA TAMBÉM: Vídeo mostra a reação de Paola Carosella ao visitar o ‘estúdio’ de seu programa

Vale destacar que o Encontro com Patrícia Poeta é um dos mais rentáveis da Globo e já chegou a registrar uma audiência de 11,7 pontos, mesmo com a titular e Manoel Soares não se entendendo muito bem durante a condução do programa.

Patrícia vai sair do Encontro?

Enquanto Patrícia Poeta e Manoel Soares seguem no comando diário do Encontro, a direção da TV Globo procura maneiras de apagar o incêndio causado a partir de uma gafe da apresentadora ao vivo e, além de repensar em mexer no time, há quem peça para a famosa sair de férias logo.

No entanto, segundo um colunista do programa A Tarde é Sua, a jornalista teria batido o pé e não aceitou a ideia. Em conversa com Sonia Abrão, que comanda a atração, a famosa bateu no peito e falou que até o mês de julho ninguém iria tirar ela do ar.

Patrícia Poeta teria arrumado briga com Ana Maria Braga por causa de repórter (Reprodução/Globo)

“A Globo insistiu nessas férias e falou ‘repensa essas férias…será importante para você. Vai ser importante para o programa, para amenizar. Para a gente repensar até novidades quando você voltar’”, começou o colunista.

Em seguida, o jornalista contou para a contratada da RedeTV! que Patrícia Poeta teria sido muito incisiva: “Eu tive a informação por meio de uma fonte, que a Patrícia teria sido incisiva e teria falado para Globo: ‘olha, posso até tirar e não vender, mas antes de julho eu me nego a sair de férias”.

LEIA TAMBÉM: ‘Um monte de especialista’: Jojo Todynho rebate comentários sobre vida fitness