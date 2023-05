“Pai todinho”: Viih Tube posta foto de ‘Lua’ de olhos abertos

A influenciadora Viih Tube postou nesta segunda-feira as primeiras fotos da pequena ‘Lua’, que está prestes a completar um mês de vida, agora com os olhos abertos em ensaio fotográfico. “Agora eu de zoio aberto pra falar com vocês!”, disse a mamãe coruja

Lua está deitada ao lado de uma almofada em forma de meia lua e olha fixamente para a câmera e Viih afirma que ela tem os traços dela e do pai, o ex-bbb Eliezer. “Mamãe fala que de olhos fechados pareço com ela, mas é só eu abrir que viro meu pai todinho kkkk”, disse.

Nos comentários, os fãs concordaram com a explicação da Viih Tube. “Gente, que incrível! Realmente de olhinhos fechados é a Vih, de olhinhos abertos é o Eli!! Ela é linda, casal! Parabéns!”, disse uma seguidora. “Acordada Eli, dormindo Vih. Buguei agora”, afirmou outra.

MOMENTO PATRICINHA

Na última segunda-feira, Eli e Viih mostraram a pequena Lua Di Felice coberta com uma manta para crianças da Gucci, presente do influenciador Lucas Rangel. O cobertorzinho custa nada menos do que R$ 3 mil.

“Primeira vez, minha filha vai usar Gucci para ficar em casa. Uma cobertinha mais fininha. Não foi a gente quem comprou, com certeza, a gente ganhou do tio Rangel!”, explicou o pai.

“Hoje ela tá famosa”, disse Viih Tube, que afirmou que a filha está vivendo o ‘dia de patricinha dela’.