‘Outra rouba maridos’: as razões pelas quais comparam Rose Hanbury com a rainha Camilla

Os rumores da infidelidade do príncipe William continuam a ganhar força mesmo após a coroação do seu pai, o rei Charles III, que aconteceu no último sábado, 6 de maio. Rose Hanbury, suposta amante do príncipe William, compareceu à coroação do rei Charles no último sábado (e seu visual não agradou em nada aos fãs reais).

A modelo utilizou um vestido branco de mangas compridas na altura dos joelhos. Ela os combinou com os saltos agulha pretos Aquazzura. O curioso sobre o look e que desagradou aos fãs reais, é que esses mesmos saltos haviam sido usados por Kate Middleton na última sexta-feira, 5 de maio.

Além disso, existem muitos motivos pelos quais Rose é comparada a Camilla Parker, continue lendo para descobrir.

As razões pelas quais estão comparando a amante do príncipe William com a rainha Camilla

Rose Hanbury compareceu ao evento de coroação e dizem que ela “queria aparecer” e até ofuscar Kate Middleton copiando seu look, assim como Camilla Parker fez no casamento da princesa Diana com o, até então, príncipe Charles.

Além disso, Rose está se tornando uma das mulheres mais odiadas pelos britânicos, por estar supostamente “no meio do relacionamento” e no casamento de William e Kate.

Nas redes sociais, estão dizendo que ela quer ser coroada princesa e depois rainha como Camilla fez, e por isso garantem que ela gostaria de ser a “próxima Camilla Parker”.

“Ah, mas essa mulherzinha é a próxima Camilla, ela quer ser a rainha”; “Que horror, não chega nem aos pés da Kate”; “Aquela Rose é a pior”; “Aquela mulher é horrível, tão feia quanto a Camilla”; “Mas que mulher, o príncipe William revirou os olhos”; “Ela nem chega perto da Kate e quer ser como a Camilla”; e “a história se repete”; foram algumas das reações nas redes sociais.

Ainda não foi confirmado se Rose e o príncipe William são amantes, ou se ainda estão em um relacionamento. Além disso, há boatos que o príncipe e a princesa de Gales podem estar juntos só como uma “fachada”, já que a realeza não aprova escândalos - muito menos neste momento, tão próximo à coroação.

