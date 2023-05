O último vídeo de Rita Lee ao lado do seu grande amor; impossível não se emocionar

Rita Lee, a rainha do rock brasileiro, se despede aos 75 anos. Uma das maiores cantoras e compositoras do país faleceu enquanto tratava um câncer de pulmão, descoberto em 2021.

“Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou”, comunicou a família no Instagram.

O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira (10), das 10h às 17h e ela será cremada em uma cerimônia particular, como desejava.

Em sua última aparição nas redes, Rita esteve ao lado de seu inseparável marido, roberto de Carvalho, com quem esteve junto desde os anos 1970.

Na ocasião, os dois aparecem sentados no sofá de casa vendo as lindas homenagens que ela recebeu no programa de Serginho Groisman, “Altas Horas”.

Um palco chamado “Rita Lee” foi montado e lá artistas interpretaram os maiores sucessos da sua carreira.

“Rita e Roberto. Todo o amor do mundo para vocês!!”, comentou Serginho nas redes.

Um perfil do Instragram dedicado a Rita compartilhou os vídeos do momento escrevendo: “São várias as gerações gratas por tudo que você proporcionou à cultura do nosso país, Rita! Que venham várias homenagens pois você merece, Rainha!”.

Confira o último registro emocionante de Rita Lee:

Uma matéria do Estadão, em que Rita Lee e Roberto se entrevistam, o amor dos dois fica escancarado de maneira muito bonita.

“Como você me aguenta há 44 anos? Sou uma mulher esquisita, ex-presidiária, ex-AA (Alcoólicos Anônimos), ex-NA (Narcóticos Anônimos), não sei cozinhar, sou cinco anos mais velha, sem peito, sem bunda e fumante”, perguntou Rita na época.

O compositor e produtor logo deu uma resposta muito especial e que ganhou grande repercussão.

“Sou teleguiado pela paixonite há 44 anos, espero que tenhamos pelo menos mais 44 anos pela frente. Só consigo visualizar a antítese do que está nesta confissão. Quando você se declara esquisita, vejo original e genial. Ex-presidiária por injustiça, vítima da repressão. Não precisa cozinhar, eu cozinho pra você. Os peitos amamentaram nossos 3 filhos. Cinco anos mais velha, não, mais antiga, e você sabe o quanto eu adoro antiguidades. Tenho Vênus em Capricórnio, que sempre vai me ajudar a relevar essa sua Lua em Virgem que vejo se manifestando aí na confissão. E quanto aos AA e NA, ‘well, shit happens to everyone!’ (‘bem, merda acontece com todo mundo!’)”, respondeu.

