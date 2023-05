O rei dançando com Meghan e Kate de DJ: confira o after da coroação de Charles segundo a IA

A inteligência artificial está brincando com a cabeça das pessoas de novo. Desta vez, os fãs da realeza que ficaram confusos com fotos divulgadas (e geradas por IA) mostrando como poderia ter sido uma versão bem doida da festa da família real britânica, após a cerimônia de coroação do rei Charles III.

Os principais detalhes da coroação foram divulgados nas últimas semanas, desde o valor da cerimônia, roupas utilizadas pelos convidados e pelo monarca e até mesmo quais os pratos foram servidos. Mas, e o que poderia ter acontecido em uma possível after-party? A agência de design australiana Start Digital foi além e mostrou como seria essa festa da realeza depois de todos os eventos oficiais.

Reprodução Você consegue imaginar Meghan Markle e o rei Charles dançando juntos? A Start Digital, por meio da inteligência digital, sim! (Instagram)

Inteligência Artificial gera imagens de um after-party da coroação do rei Charles e da rainha Camilla

Charles III foi o 40º monarca a ser coroado na Abadia de Westminster e, após uma cerimônia solene, a família real se dirigiu ao Palácio de Buckingham para uma procissão, depois um jantar e depois o chamado concerto de coroação no domingo.

“As reportagens de ontem sugeriram que o rei Charles estava ‘exausto’ e ‘quebrado’ após seu grande fim de semana”, publicou o Daily Star.

Reprodução Teve também a rainha Camilla bem solta! Imagem: @start_digital (Instagram)

As imagens que a agência Start Digital colocou nas suas contas TikTok e Instagram mostram uma hipotética festa privada em família após este fim de semana animado, em que todos aparecem festejando à sua maneira: o rei e a rainha, Kate Middleton e o prínipe William, até os duques de Sussex, Meghan Markle e o príncipe Harry (isso definitivamente só pode ter acontecido em um mundo artificial). Confira abaixo:

Neil Mason, da Start Digital, garantiu que teve a ideia no sábado de manhã e em poucas horas já tinha os resultados.

Em entrevista ao jornal britânico Metro, Mason explicou como criou as imagens: “Eu uso um aplicativo chamado Midjourney, que é um dos aplicativos de imagem mais populares”.

Reprodução E até Kate Middleton arrasando como DJ! Imagem: @start_digital (Instagram)

Acrescentando que “para obter uma imagem, você deve digitar o que deseja ver, então, por exemplo, com a foto do rei Charles, pedi a ele para criar ‘uma foto hiper-realista do príncipe Charles em uma camisa tropical e shorts em uma festa com um cigarro na boca em um filme de Wes Anderson, filmado em uma Sony a7r, lente 200mm, f1.2, iso 100, 8k”.

