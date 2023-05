‘Lavando a alma’: Patrícia Poeta e Pedro Bial empolgam fãs do Encontro

Patrícia Poeta pode se sentir vingada, pelo menos, para quem usa as redes sociais, que comentaram sobre a visita de Pedro Bial no Encontro. No programa, o jornalista falou sobre o caso Eloá, que foi exibido no primeiro episódio do novo Linha Direta.

“Patrícia Poeta lavando a alma nessa entrevista com o Bial sobre o caso Eloá. Será que ela vai comentar isso hoje no programa dela?” Boa sacada essa da produção do Encontro”, escreveu um perfil do Twitter.

Para quem não lembra, a briga envolvendo Patrícia Poeta e Sonia Abrão não é tão recente, mas ficou mais quente quando a apresentadora da RedeTV! resolveu falar sobre os bastidores da Globo e da falta de sintonia entre a apresentadora do Encontro e Manoel Soares, que também está no matinal.

#ATardeÉSua @ATardeESua



HAHAHAHAHAHA Patrícia Poeta lavando a alma nessa entrevista com o Bial sobre o Caso Eloá... será que a coveira vai comentar isso hoje no programa dela?



boa sacada essa da produção do #Encontro 👏👏👏👏 pic.twitter.com/OTgRkbjb1S — fá, o biano! (@fabianogargon) May 9, 2023

Em meio aos comentários, a contratada da Globo notificou a apresentadora do A Tarde é Sua por suas falas ditas. Segundo André Perecmanis, advogado da famosa, a jornalista da RedeTV! mentiu para o público e fez “ataques gratuitos” durante seu programa.

“Há dez meses, desde que Patrícia começou no programa, que eles inventam mentiras e, muitas vezes, até xingando ela”, disse o profissional, que conversou com o Na Telinha.

Após 15 anos fora do ar, Linha Direta volta à Globo com Pedro Bial (Fábio Rocha/Globo)

Para André, a situação ficou difícil de aguentar e, por isso, Patrícia Poeta pede uma retração: “Claro que ela quer evitar levar a questão à Justiça, mas chega numa situação que não é possível mais”.

LEIA TAMBÉM: Patrícia Poeta em risco: Apresentadora passa vexame nos bastidores da Globo

Ao saber da notificação, Sonia não ficou calada e aproveitou o momento para falar ao vivo. Sem citar o nome de Patrícia Poeta, a apresentadora da RedeTV! se manifestou e disse que também tem um filho advogado e pediu para a famosa “deixar a imprensa trabalhar”.

No Encontro, Patrícia Poeta já usou acessórios de Hebe Camargo (Reprodução/Globo)

“Deixa a imprensa trabalhar. Meu filho também é advogado. Falou mal de mim, vou ligar: ‘filho…’. Aquilo que nós falamos ontem aqui: jornalista não pode temer processo. Isso não pode fazer calar. A gente tem que ter responsabilidade sobre o que fala”, afirmou ela.

Em seu desabafo, Sonia disse que a lei tem que ser cumprida: “A gente é do lado da lei. Não vem com intimidação porque, se isso está existindo, isso é intimidação. Quer coisa mais feia? Ainda vindo de uma profissional da área, não dá pra entender. É hora de parar”.

LEIA TAMBÉM: De volta à televisão? Sérgio Hondjakoff revive personagem icônico e recebe convite