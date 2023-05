Kate Middleton não sofre como Lady Di: ela aceitou a infidelidade de William nestas condições

Os rumores da infidelidade do príncipe William continuam a ganhar força mesmo após a coroação do seu pai, o rei Charles III, que aconteceu no último sábado, 6 de maio. Apesar da polêmica envolvendo seu nome, Suposta amante do príncipe William participou da coroação do rei Charles com indireta à Kate.

Embora o casal real tenha mantido as aparições nos últimos eventos que frequentaram juntos, pistas e boatos continuam surgindo em torno do romance do filho mais velho de Diana, que muitos estão comparando inclusive, com a história que Lady Di viveu por causa do rei Charles e da rainha Camila - que a traíram pelas costas.

No entanto, Kate decidiu reverter a dramática história que a chamada princesa do povo teve de suportar, porque ela está disposta a fazer qualquer coisa em nome da coroa. Sim, até aceitar a infidelidade do pai dos filhos.

Kate Middleton e suas condições para aceitar a infidelidade de William

A princesa de Gales não está disposta a deixar outra pessoa tomar o seu lugar como Diana fez, muito menos deixar-se financeiramente desprotegida e seus filhos expostos ao desprezo público.

Vários meios de comunicação britânicos garantiram que Kate colocou condições claras para o marido, para que aceitasse a relação extraconjugal com de William com sua antiga amiga, Rose Hanbury.

“O príncipe William tem uma namorada aparentemente consensual da princesa Kate. A coroa nunca vai acabar”, escreveu o usuário Ixcheliza no Twitter.

Kate Middleton foi contundente com seu pedido, pois a sua única intenção é garantir a sua posição dentro da coroa britânica, como rainha - aceitando mesmo o suposto romance.

Após os claros acordos, está descartada a possibilidade de divórcio entre a princesa Kate e o príncipe William, já que seu objetivo é ser a futura rainha do Reino Unido.

Enquanto isso, muitos comentam sobre o momento constrangedor que esse triângulo amoroso viveu na cerimônia de coroação do rei Charles, acusando Rose Hanbury inclusive de copiar o look de Kate Middleton, enviando uma indireta à ela.

