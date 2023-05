Giovanna Ewbank revela o motivo dos filhos não terem as próprias redes sociais

Em sua participação no “Papo de Segunda”, Giovanna Ewbank foi recebida por Manoel Soares, Konrad Dantas, João Vicente de Castro e Chico Bosco para falar sobre sua relação com os filhos. Em um papo bem humorado, mas sério, Gio contou alguns detalhes sobre a criação dos filhos e sua luta diária para educar as crianças longe das telas.

Conforme publicado pelo Gshow, Giovanna revela que trava uma batalha diária para criar os filhos longe das telas, não de forma completa, mas de forma moderada e que ajude as crianças a terem uma maior responsabilidade.

Com isso, nenhum de seus filhos tem uma rede social própria e utilizam o recurso de forma limitada e monitorada.

“É difícil isolar as crianças das redes sociais. Eu deixo que eles vejam alguma coisa quando estão ao meu lado e, normalmente, uma hora por dia no sábado e uma hora no domingo”.

“Depois a gente quer viver ao ar livre, brincar, fazer brincadeiras. Tem que distrair bastante para que não queiram pegar o tablet ou o celular”, revela.

Processo cansativo

Seguindo com sua participação no bate-papo, Gio conta que também luta para promover uma educação antirracista dentro de sua casa, algo que ela afirma ser cansativo e precisar de esforço e estudo constantes. Para isso, ela conta com o suporte do marido, Bruno Gagliasso.

“Não é fácil, é muito difícil, até porque eu tenho aprendido, eu tenho que estudar para poder ensiná-los no dia a dia, deixá-los fortes”, conta Giovanna.

“É um trabalho muitas vezes cansativo, mas que no final das contas, vejo que está dando resultado”.

Com isso, ela afirma que ver os filhos crescendo orgulhosos de suas origens e personalidade é o resultado de um trabalho diário.

“Meus filhos têm orgulho de quem são, de onde vieram, das origens, de sua cor, mas é um trabalho diário” finaliza.