‘Ganhou o público’: Estreia de Terra e Paixão faz mais sucesso que Travessia

Aline (Barbara Reis), João (Matheus Assis) e Caio (Cauã Reymond) no primeiro capítulo de Terra e Paixão (João Miguel Júnior/Globo)

A novela Terra e Paixão, substituta de Travessia, estreou com tudo na Globo e prova disso é que a web não perdeu tempo para criar memes envolvendo alguns personagens criados por Walcyr Carrasco, autor da trama das nove horas, e fazer comentários sobre os protagonistas.

No Twitter, muitos fãs da produção, que estreou na noite desta segunda-feira (08), alegaram que o horário nobre ficou sem novela por um tempo, mas que agora a substituta do remake de Pantanal estreou: “Finalmente a substituta de Pantanal, depois de meses com o horário vago”, escreveu uma pessoa.

Uma outra, no entanto, disse que a novela Terra e Paixão estava dando uma surra em Travessia, de Gloria Perez, e que iria “conquistar os corações dos espectadores com mais rapidez”. Além de ressaltar que isso não seria um trabalho tão difícil, já que o folhetim teve uma audiência baixa.

Logo no primeiro capítulo da novela da Globo, o trio de protagonistas, formado por Barbara Reis, Cauã Reymond e Johnny Massaro, deu o que falar: “A protagonista é um fenômeno mesmo! Pra quem tá acompanhando Todas as Flores tb, em que ela faz uma super vilã, cheia de camadas complexas, a personagem de Terra e Paixão , Aline, em nada faz lembrar a Débora. Perfeita””.

Pelo visto o personagem do Cauã vai ser um Rafael Cardoso de #OOutroLadoDoParaíso, né?! Bonzinho no início e vilão depois. #TerraEPaixão pic.twitter.com/FtTWfncenK — Paulo_Vitor (@pvsc85) May 9, 2023

O ator Johnny Massaro, que também esteve em Verdades Secretas 2, do Globoplay, também foi elogiado por quem acompanhou o primeiro capítulo de Terra e Paixão. Mas, seu personagem foi visto como certinho demais, ou seja, bem diferente de Giotto, que protagonizou muitas cenas picantes ao lado de Mateus, papel de Bruno Montaleone.

Na nova novela da Globo, o ator interpreta Daniel, que é heterossexual e noivo de Graça, interpretada por Agatha Moreira, que também esteve em Verdades Secretas. Já Caio, personagem de Cauã Reymond, foi chamado de caloteiro e comparado ao ex-participante do Big Brother Brasil Caio Afiune.

com Cauã Reymond com esse sotaque e esse jeitão caipira mdsss #TerraEPaixao pic.twitter.com/6ISsNMuBPc — paulo|🪕💜 (@pip1co) May 9, 2023

