‘Fiz exames’: Bruna Biancardi fala sobre gravidez planejada com Neymar

Grávida do segundo filho do atacante Neymar, a influenciadora Bruna Biancardi disse em seu Instagram que tinha medo de não conseguir engravidar e quando decidiram engravidar ela fez exames. “Engravidamos no primeiro mês que tentamos”, disse a seus seguidores.

Segundo a influnciadora, seu temor era por ter tomado anticoncepcional por tantos anos. “Tomava anticoncepcional há muitos anos por conta de ovário policístico. Por isso pensei que teria alguma dificuldade para engravidar. Mas não foi o caso”, disse.

Em suas postagens, Bruna revelou que está ansiosa para saber o sexo o sexo do bebê e começar a montar o enxoval da nenê. “Quero descobrir o sexo para fazermos o quartinho e o enxoval. Deve ser a parte mais gostosa”, disse. Neymar já se adiantou e disse acreditar que será outro menino (ele já tem um filho do primeiro casamento).

Ela revelou também que já esta estudando possíveis nomes para o bebê, mas ainda não tem nada decidido. “Temos duas opções de nomes para meninos e duas para meninas Mas ainda não amamos totalmente. Acho que ainda não encontramos ‘o nome’”, afirmou.

LEIA TAMBÉM: “Baixaria total”: Seguidoras criticam sugestão de Angélica para o Dia das Mães

Enquanto aguarda o avanço da gravidez para determinar o sexo, a namorada de Neymar posta em suas redes sociais detalhes de seu dia-a-dia e as reações de seu corpo. “Senti bastante enjôo no comecinho, principalmente após o jantar. Eram todos os dias, mas não cheguei a passar mal”, disse.

LEIA TAMBÉM: “Ela será sempre a minha rosa choque”: Ana Maria Braga chora ao anunciar morte de Rita Lee no Mais Você

Questionada por uma seguidora se tem sentido muito desejo desde que começou a gravidez, ela adiantou que somente por picolé, hot-dog, manga e estrogonofe. “Nada muito fora do normal até agora”, garantiu.