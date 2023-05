Este foi o último desejo feito pela apresentadora Palmirinha Onofre

A apresentadora e culinarista Palmirinha Onofre, de 91 anos, morreu no domingo (07) e durante uma entrevista ao Encontro com Patrícia Poeta, Sandra Balan, uma das três filhas da famosa, revelou qual foi o último desejo da mãe.

Segundo ela, a apresentadora, que ficou marcada por suas receitas e pelo jeito simples de fazer televisão, tinha como maior desejo sair do hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, onde estava internada desde o dia 11 de abril para tratar uma doença renal crônica e pedia diariamente para voltar para sua casa.

Ela disse ainda que Palmirinha viveu plenamente e queria continuar vivendo. Segundo a herdeira da apresentadora, que se consagrou como um dos principais nomes da TV Gazeta, de São Paulo, o apreço da mãe pela vida era enorme, que ela não acreditava que um dia iria morrer.

Palmirinha, Erick Jacquin e Ana Paula Padrão em programa especial Vinícius de Melo/Band

Sandra disse ainda para Patrícia Poeta que sempre procurou fazer as vontades da mãe, que morou por quase sete anos ao lado da filha, mas decidiu ter seu próprio espaço e, com isso, Palmirinha mudou-se para um apartamento que ficava próximo ao da herdeira e era cuidada por uma equipe de cuidadores.

Sempre alegre e ativa, a culinarista, que tinha 91 anos, já estava bastante debilitada e sofrendo muito com o agravamento dos problemas renais, de acordo com as filhas da apresentadora, Tânia Rosa e Nanci Balan.

“A gente tentou preservar ao máximo a condição em que estava. Ela estava muito debilitada. Nestes últimos dias ela estava sofrendo muito. Tinha muitas dores. Não podíamos mexer nela, que tinha muitas dores”, disse.

Apesar do estado grave, suas filhas disseram que Palmirinha se mantinha serena. “Ela nunca reclamou, estava bem serena sempre. Nunca disse que tinha dor, porque não queria incomodar a gente, que a gente visse que estava sofrendo. Ela não queria preocupar a gente”, contaram.

Apresentadoras Patrícia Poeta e Palmirinha (Reprodução/Instagram)

A morte de Palmirinha movimentou as redes sociais e diversos famosos se manifestaram nas redes, triste com a notícia, como a amiga e também culinarista Ana Maria Braga, que apresenta o programa Mais Você, nas manhãs da Globo: “Uma das mulheres mais fortes que conheci”, disse Ana.

Os atores Ari Fontoura, Tatá Werneck, Rodrigo Hilbert, entre outros, também lamentaram a morte da ‘vovó Palmirinha’, como era carinhosamente chamada por todos.

