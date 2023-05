Chocolate com Pimenta: Aninha reabre processo contra Jezebel com ajuda misteriosa

Chocolate com Pimenta: Ludovico (Ary Fontoura) aparece no quarto de Aninha (Mariana Ximenes) (Renato Rocha Miranda/Globo)

Depois de perder tudo em Chocolate com Pimenta, Ana Francisca (Mariana Ximenes) consegue dar a volta por cima com a ajuda da família. Mas, a protagonista da novela também terá uma surpresa ao descobrir que Danilo (Murilo Benício) vai passar por cima do seu orgulho e fazer de tudo para que ela conquiste de volta a fábrica de chocolates de Ventura.

De olho nos passos e planos de Jezebel (Elizabeth Savalla), o protagonista da trama vai pedir para Guilherme (Rodrigo Faro) reabrir o processo contra a vilã, mas sem contar nada para Aninha, que consegue o dinheiro para fazer o mesmo com a venda dos bombons artesanais e leva um susto ao descobrir que não precisa pagar nada.

Chocolate com Pimenta: Aninha fica arrasada com a decisão do juiz (Renato Rocha Miranda/Globo)

“Guilherme, os bombons já deram algum lucro. Eu trouxe o dinheiro para que você pudesse reabrir o processo e começar a busca pelos documentos assinados pelo Ludovico (Ary Fontoura), aqueles que o Miguel indicou”, afirma ela, sem saber que o advogado já está procurando.

Na cena de Chocolate com Pimenta, Guilherme concorda com a personagem de Mariana Ximenes: “Sim, é claro! Os documentos que o Ludovico fez para a mãe do Miguel. Com eles, nós poderemos reabrir o processo, Aninha”. Em seguida, ela se mostra motivada: “Provaremos que o documento da Jezebel é falsificado. Guilherme, o dinheiro!”.

Chocolate com Pimenta: Ludovico (Ary Fontoura) desmaia nos braços de Ana Francisca (Mariana Ximenes) (Palito Haliasz/Globo)

Depois disso, Guilherme conta para Ana Francisca que o processo já foi reaberto com a ajuda do ex-noivo da protagonista: “O Danilo, Aninha. O Danilo me deu o dinheiro. O Danilo me pediu que eu não contasse nada a você. Eu até já pedi pelo testamento do Ludovico e que está na Argentina!”.

LEIA TAMBÉM: Patrícia Poeta em risco: Apresentadora passa vexame nos bastidores da Globo

O gesto de amor de Danilo mexe com o coração de Ana, que também quer reconquistar tudo que lhe foi tirado: “Eu não consigo entender por qual motivo ele deu o dinheiro sem que me contasse”, afirma ela, que também se mostra emocionada.

Chocolate com Pimenta: Após ficar pobre, Ana Francisca (Mariana Ximenes) vai cair em novo golpe (Gianne Carvalho/Globo)

A cena termina com Ana entregando o dinheiro da venda dos bombons para Guilherme e pedindo para que ele agilize tudo: “Eu posso fazer algumas viagens atrás dos comprovantes bancários que o Ludovico fez para a mãe do Miguel. Devem ter testemunhas ou gerentes de banco”, conta o advogado.

Por fim, Ana Francisca questiona se o marido guardava o dinheiro no banco de Ventura: “Ele não usava só o banco do Conde Klaus?”. Neste momento, o advogado diz que provavelmente não: “Eu descobri que ele tinha conta em um grande banco”.

LEIA TAMBÉM: ‘Quem é você na fila do pão’: Entenda a pergunta de Paola Carosella para Juliette