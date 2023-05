Cantor de forró sofre grave acidente e tem perna amputada

O cantor de forró Falcão Vaqueiro foi internado às pressas na UTI de um hospital de Santarém, no Pará, após um acidente de moto no último domingo. Além dele, estava na moto também seu irmão Francisco Erick, de 18 anos. A notícia é do Correio Brasiliense.

Ambos se dirigiam a mais um show que o cantor faria na cidade quando batem com um carro em alta velocidade e foram arremessados da moto. O motorista do outro veículo fugiu sem prestar socorro às vítimas.

Falcão e seu irmão foram levados às pressas para o Hospital Municipal de Santarém. O cantor foi internado em estado grave na UTI e teve que passar por uma cirurgia de emergência da perna e sofreu uma amputação pouco abaixo do joelho. Ele continua em estado grave.

Já Erick sofreu uma fratura exposta de tíbia e passou por cirurgia para correção do osso e permanece internado em estado estável.

O hospital emitiu um comunicado sobre a internação do cantor:

“Hospital Municipal de Santarém Dr Alberto Tolentino Sotelo informa que Cleiton Anderson Martins de Castro, 31 anos e o irmão Francisco Erick de Castro Nunes, 18 anos, deram entrada no Hospital na noite de ontem após um acidente de trânsito.

Informamos que Cleiton precisou passar por procedimento cirúrgico de emergência, onde teve amputação transfobial da perna esquerda. Ele está na UTI e o quadro é grave.

O paciente Francisco está no centro cirúrgico neste momento para tratamento de uma fratura exposta de tíbia. O quadro está estável.”

A família do cantor está fazendo uma mobilização na cidade para conseguir doação de sangue do tipo A+ para os dois irmãos e também está arrecadando dinheiro para ajudar no custeio do tratamento e das medicações.

O motorista do outro veículo envolvido no acidente ainda não foi identificado.