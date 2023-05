“Baixaria total”: Seguidoras criticam sugestão de Angélica para o Dia das Mães

Com a proximidade do Dia das Mães, a apresentadora Angélica resolveu compartilhar uma dica de presente ‘inovador’ e também fazer propaganda de uma loja em que é cofundadora.

“Já pensou em dar vibrações de bem-estar para a sua mãe? Mas não apenas as que vão no abraço apertado ou num cartão bonitinho. Estamos falando daquela que solta serotonina e ocitocina no sangue, tem 10 tipos de vibração e visual discreto”, postou.

A esposa do apresentador Luciano Huck também afirmou que o ‘presentinho’ para o Dia das Mães estava com desconto de 20%.

O assunto, que não deveria passar de mais uma publicidade online, acabou tomando outra proporção quando as seguidoras da apresentadora reagiram de forma negativa.

“Aí gente , q propaganda infeliz, chega a ser desrespeitosa! N adianta querer forçar...quebrar um tabu tão bem estabelecido! Mães são sagradas... deixa uma amiga dela dar...se fosse o caso... agora usar a mãe! Paciência!!! Paciência!”, disse uma seguira. “A que ponto as pessoas estão chegando, tendo uma coisa dessas como normal”, concordou outra. “Pior ainda querer colocar a mãe no meio disso. Repúdio total. Afff”, afirmou uma terceira.

Mas nem todas atiraram pedras em Angélica. A cantora Fafá de Belém, por exemplo, aprovou a sugestão: “É um presentaço!”, disse. “Presente de Milhões, boa dica”, disse a modelo Dani Bananinha.

