Antes de receber críticas por vestimenta na Arábia Saudita, Georgina Rodríguez contradiz crise apontada com Cristiano Ronaldo (Reprodução/Instagram @georginagio)

Juntos desde 2016, Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo sempre mantiveram uma vida longe de polêmicas. Contudo, a modelo e o jogador têm enfrentado uma série de menções de seu relacionamento na mídia europeia.

Antes de receber diversas críticas por uma foto em sua mansão na Arábia Saudita, compartilhada nesta segunda-feira (8), Georgina contradisse uma possível crise entre ela e Cristiano Ronaldo, apontada pelos veículos europeus.

De acordo com alguns veículos, o jogador teria se incomodado com o comportamento da modelo, que gerou repercussão na mídia. Durante um episódio do programa português ‘Noite das Estrelas’, um psicólogo disse que Cristiano Ronaldo “não vive um momento de felicidade”.

Embora Georgina tenha sido acusada de não se dar bem com a família de seu companheiro, a famosa compartilhou recentemente um story na companhia de sua cunhada, contradizendo algumas polêmicas com seu nome.

Georgina recebe críticas por posar de biquíni em sua mansão na Arábia Saudita

Nesta segunda-feira (8), a parceira do atleta publicou um carrossel de fotos de biquíni na piscina de sua mansão. Contudo, seus seguidores teceram críticas devido às vestimentas serem consideradas ofensivas no país árabe.

Diversos usuários da rede fizeram comentários à influencer de 29 anos de idade, a acusando de ser rude por conta da publicação. “Se cubra, Georgina. Que Deus te conserte”, comentou um dos seguidores.

“Você deveria pedir perdão a Alá”, registrou outro internauta na postagem.

Após seu compartilhamento ter viralizado, um especialista sobre o Oriente Médio esclareceu o que pode acontecer com Georgina Rodríguez, além de abordar a forma como a Arábia Saudita enxerga o não cumprimento das regras no país.

