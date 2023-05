All black com estilo: Este é o look utilizado por Bruna Marquezine, avaliado em R$ 7 mil (Reprodução/Instagram)

Bruna Marquezine não economiza na elegância quando se trata de eleger seus looks por onde passa. A nova aposta de Hollywood, uma das peças chaves na produção de ‘Besouro Azul’ da DC Comics, marcou presença no show da cantora Marina Sena no último domingo (7) com uma composição ‘all black’.

A atriz surgiu no evento musical, carregando as peças da grife francesa Jacquemus. Com uma maquiagem básica e os cabelos ondulados soltos, Bruna elegeu um body de R$ 3.299 e a saia de R$ 4.023, que podem ser encontrados na plataforma online da Farfetch Brasil.

O look todo preto contou com alguns recortes, com uma proposta assimétrica, que caiu bem na combinação do par de calçados da famosa.

Leia mais:

Bruna Marquezine deixa quarto na casa de Xuxa para mansão milionária própria

Morando em um quarto na casa de Xuxa desde o ano passado, Bruna Marquezine resolveu fazer as malas e se direcionar para sua mais nova aquisição: um triplex milionário. A atriz global comprou um apartamento em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, pelo valor de R$ 12 milhões, segundo uma coluna do Splash e Metrópoles.

Esta foi a transição de Bruna Marquezine do quarto em mansão de Xuxa para um triplex de R$ 12 milhões (Reprodução/Instagram @brunamarquezine)

A famosa teria habitado de favor por um tempo na casa de Xuxa, após vender sua mansão antiga na Zona Oeste do Rio ao cantor sertanejo Michel Teló. Desde então, Bruna ficou temporariamente na casa da ‘Rainha dos Baixinhos’.

Em entrevista ao ‘Quem Pode, Pod’, um programa de podcast, Bruna revelou que seu sonho de infância era ser parcialmente adotada por Xuxa, já que frequentava sua casa para brincar com Sasha quando criança.

Entenda o caso completo: