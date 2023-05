A mãe de Piqué não só “humilhou” Shakira: confira vídeo do que ela fez para os pais da cantora

A mãe de Piqué voltou a viralizar nas redes sociais, mas não de uma forma muito agradável para ela. Em um vídeo publicado recentemente no TikTok, Montserrat Bernabéu é vista fazendo uma nova grosseria, e desta vez não foi diretamente contra Shakira, mas sim contra os pais da cantora, William Mebarak e Nidia Ripoll.

À esquerda, Shakira e, à direita, Clara Chía e Gerard Piqué (Instagram: @shakira / @3gerardpique)

Vale lembrar que no início do ano, um vídeo em que Bernabéu segurava o rosto da cantora colombiana, parecendo estar repreendendo-a, também viralizou nas redes. A partir disso, foi revelado que a relação de Shakira com a família de seu ex, Piqué, na verdade era muito mais tortuosa do que parecia.

Montserrat Bernabéu e o polêmico vídeo em que ela fez um gesto grosseiro com os pais de Shakira

Um vídeo em que a mãe de Piqué é vista fazendo um gesto que desagradou os internautas viralizou nas redes sociais, que não deixaram de notar que Montserrat Bernabéu estava sendo bastante grosseira com Nidia Ripoll e William Mebarak.

O vídeo é de março de 2013, durante a apresentação do livro de Joan Piqué, ‘Fantasmas do Passado’. Nele, é possível ver como as duas famílias tentam tirar uma foto, dispostas da seguinte forma: Gerard com Shakira, o pai e a mãe do ex-jogador de futebol, e os pais de Shakira.

No momento da foto, é possível ver a ex-sogra da cantora colombiana, virando as costas para os pais da diva pop, excluindo-os do momento.

Tudo o que Shakira tolerou antes de se separar de Piqué

Não foi só o polêmico vídeo em que a mãe de Piqué maltratava Shakira ou esse maltratando seus pais. A mídia espanhola publicou que Montserrat Bernabéu teria também batido na cantora na frente de seu filho e netos - embora isso não tenha sido confirmado. Além disso, foi revelado que Bernabéu foi quem encobriu a infidelidade do ex-jogador com Clara Chía e que até lhes emprestou a sua casa para isso.

