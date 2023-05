Suposta amante do príncipe William participou da coroação do rei Charles com indireta à Kate

A família real britânica é cheia de polêmicas e, não seria diferente na coroação do novo rei do Reino Unido, o rei Charles. Além das presenças dos príncipes Harry e Andrew, que são algumas das figuras polêmicas da realeza, tivemos outra protagonista do drama real, que não pertence à família real.

Trata-se da modelo Rose Hanbury. Apesar da polêmica envolvendo seu nome, sobre ela ser a suposta amante do príncipe William, que é casado com Kate Middleton, ainda assim, ela compareceu ao evento.

Na coroação, a modelo supostamente tentou se parecer muito com Kate Middleton ao usar sapatos que a princesa de Gales já havia usado em uma ocasião anterior, possivelmente tentando enviar uma indireta.

Rose Hanbury, que também detém o título de Marquesa de Cholmondeley, compareceu à cerimônia acompanhada de seu marido David Rocksavage.

Rose Hanbury inovou utilizando os “sapatos da vingança”?

Hanbury chegou à cerimônia de coroação usando um vestido branco de mangas compridas na altura dos joelhos. Ela os combinou com os saltos agulha pretos Aquazzura.

O curioso sobre o look é que esses mesmos saltos haviam sido usados por Kate Middleton na última sexta-feira (05 de maio), véspera da coroação. Ela os usou durante a recepção da coroação dada pelo rei Charles III e pela rainha Camilla Parker.

Reprodução Rose Hanbury e Kate Middleton com o mesmo sapato (Getty Images)

Os saltos foram capturados no look de Kate durante seu passeio pelo shopping, onde ela surpreendeu vários fãs que a esperavam naquele dia.

De acordo com diferentes rumores do Reino Unido, as duas mulheres foram amigas íntimas no passado. Mas aparentemente elas tiveram uma briga ficando cada vez mais distantes uma do outra com o passar dos anos.

