O significado oculto por trás da cruz da coroação do rei Charles III

O rei Charles III fez de tudo para sua cerimônia de coroação, e a cruz que liderou a procissão na manhã de sábado, 6 de maio, é um símbolo histórico. Na verdade, alguns acreditam que este artefato contém duas peças da cruz em que Jesus Cristo foi crucificado.

Essas relíquias foram doadas ao rei Charles pelo Papa Francisco e, segundo a CNN, o novo monarca teve os fragmentos incorporados à Cruz de Gales, que em breve será apresentada à Igreja no País de Gales para marcar seu centenário.

A parte de trás da cruz contém uma citação em galês do sermão final de St. David. Traduzidas para o inglês, essas palavras dizem: “Seja alegre. Tenha fé. Faça as pequenas coisas.”.

Segundo a BBC, a Cruz de Gales contém dois fragmentos de madeira que se acredita serem da Verdadeira Cruz. Esses fragmentos foram moldados em uma pequena cruz e colocados em um disco que foi martelado no centro. A peça foi projetada pelo ourives Michael Lloyd e foi criada com ardósia, madeira recuperada e prata da Royal Mint em Llantrisant.

O rei Charles até participou da confecção da cruz, ao martelar a marca na prata.

Durante a procissão, a Cruz de Gales foi carregada bem na frente e não foi a única homenagem ao País de Gales na cerimônia. Houve também apresentações musicais galesas, a incorporação da língua galesa e a apresentação do Cetro com Pomba ao Rei Charles do Arcebispo de Gales, Andrew John.

Hoje, a família real divulgou o primeiro retrato oficial do monarca em sua conta oficial no Instagram, e apresentava o monarca de 74 anos vestido com trajes reais completos.

A foto mostra o rei Charles posando em uma cadeira do trono de 1902 com detalhes ornamentados em ouro, usando a Coroa do Estado Imperial e o Manto de Propriedade e segurando dois acessórios especiais: o Orbe do Soberano e o Cetro do Soberano com Cruz.

A legenda dizia: “O primeiro retrato oficial de Sua Majestade o Rei após sua coroação em 6 de maio”.

