O criticado look de Rose Hanbury para a coroação: “não chega nem aos tornozelos de Kate”

Kate Middleton e Rose Hanbury A suposta amante do príncipe William, Rose Hanbury, participou da coroação no último sábado (WPA Pool/GettyImages)

O último fim de semana foi marcado pela coroação do rei Charles, evento que contou com diversos líderes mundiais, artistas e realezas de todo o mundo. Mas, uma presença chamou a atenção de todos: Rose Hanbury, acusada de ser amante do príncipe William, marido de Kate Middleton.

Como se a história entre o príncipe Charles e Lady Di se repetisse, há semanas a polêmica do possível casal ganhou destaque na mídia, após alguns cartões postais tirados em 2019 serem divulgados em que ambos são vistos muito afetuosos em uma festa.

Além disso, a mídia local também deu mais detalhes a respeito, supondo inclusive que a princesa de Gales sabe sobre essa relação extraconjugal e que “William havia perdido o romantismo com ela”.

Suposições a parte, o que é certo é que a modelo compareceu na celebração na Abadia de Westminster como parte dos 2 mil convidados do rei Charles e da rainha Camilla.

O look de Rose Hanbury, suposta amante do príncipe William, para a coroação do rei Charles

Desde que sua imagem começou a circular na mídia e nas redes sociais, muitos internautas não perdoaram Rose Hanbury, que usou um look muito parecido com o de Kate Middleton para a coroação do rei.

O look era composto com um vestido branco com detalhes em preto e salto agulha do mesmo tom - no dia anterior, a esposa do príncipe William usava um look bastante parecido.

Especula-se que não foi uma coincidência, mas uma estratégia planejada pela inglesa para passar o recado de que não deixará a vida do filho mais velho da princesa Diana tão facilmente. “Ela não chega nem perto do salto da Kate”, “Ela não tem a mesma classe e elegância”, “Não entendo o que o William viu nela”, “Ela não usa o vestido”; fizeram parte das dos internautas, fãs da realeza.

