Georgina Rodríguez, parceira de Cristiano Ronaldo, é criticada por roupa na Aráubia Saudita e especialista explica se há consequências

Após Cristiano Ronaldo se associar à Arábia Saudita, o jogador e sua namorada, a modelo Georgina Rodríguez, passaram a viver no Oriente Médio. Nesta segunda-feira (8), a parceira do atleta publicou um carrossel de fotos de biquíni na piscina de sua mansão. Contudo, seus seguidores teceram críticas devido às vestimentas serem consideradas ofensivas no país árabe.

Diversos usuários da rede fizeram comentários à influencer de 29 anos de idade, a acusando de ser rude por conta da publicação. “Se cubra, Georgina. Que Deus te conserte”, comentou um dos seguidores.

“Você deveria pedir perdão a Alá”, registrou outro internauta na postagem.

Leia mais:

Código de vestimenta no país e sanções

Em entrevista ao Daily Star, o especialista em direito do Oriente Médio, James Dorsey, explicou que as exigências da Arábia Saudita em relação a vestimentas de pessoas ocidentais estão relaxadas. Embora vestir-se conforme as regras do país seja obrigatório, a definição de “vestimenta decente evoluiu”.

Segundo o especialista, “os biquínis, por princípio, teriam sido considerados roupas indecentes”, embora acredite ser quase nula a probabilidade de alguma penalização ser aplicada à Georgina Rodríguez.

Dorsey também explicou que é diferente se fosse uma mulher saudita, pois desta forma receberia uma sanção. “A verdadeira questão seria o que aconteceria se uma mulher saudita aparecesse de biquíni. Aí você tem reação legal e reação social”, declarou.

Embora Georgina tenha sido duramente criticada nas redes, a modelo e influenciadora manteve as postagens.

Leia mais notícias sobre famosos: