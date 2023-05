Concorda? Viih Tube divulga rosto da filha Lua pela primeira vez e internautas comentam a semelhança com a mãe

Após mostrar um pouco mais do rosto da filha em publicação com homenagem para o marido Eliezer, a ex-BBB Viih Tube divulgou pela primeira vez imagens com detalhes do rosto da filha Lua, que completa um mês nesta terça-feira (9).

No Instagram, a mamãe influencer escreveu: “Oi titios e titias, eu estava ansiosa pra conhecer vocês viu!”

As fotos mostram Lua com os olhinhos fechados e segurando um ursinho de pelúcia. Confira:

No Twitter, muitos internautas comentaram a semelhança da bebê com a mãe.

“Eu achei ela a cara da vihtube msm com olhos fechados”, disse uma usuária.

Eu achei ela a cara da vihtube msm com olhos fechados https://t.co/Cqqu3PG8GT — laizete (@Laiza2257) May 8, 2023

“A filha da Viih Tube e a cara dela”, disse outra.

A filha da vih tube e a cara dela !! E muito fofa também 🤍 — Saby & Graciᶜʳᶠ ⚽️📚💐🦉*fan account (@Braziliansaby) May 8, 2023

“Tão perfeito e incrível”: Viih Tube mostra banho de lua e faz textão sobre Eli

A influenciadora Viih Tube compartilhou uma foto do marido Eli dando banho na pequena Lua, que finalmente teve seu rosto mostrado aos seguidores, e aproveitou para mandar um textão sobre sua história com o ex-bbb.

“Faz 1 ano que nos conhecemos pessoalmente, pra você era só um trabalho juntos, pra mim, já era um gato que eu queria ficar e não se tocava. Saímos do trabalho, fomos pra After e numa brincadeira de “verdade ou desafio” perguntaram: ‘É verdade que você ficaria com alguém da roda?” E você logo ‘A vitória’. Eu fiquei tipo “gente amém ele se tocou”, disse.

Vihh disse que se alguém contasse que a partir dali sua vida mudaria completamente, ela não teria acreditado. “E se me contassem naquele dia “ah esse cara que vc ficou hoje, vai ser pai da sua filha, vocês vão casar, comprar uma casa juntos, dividir a vida e tudo isso em 1 ano, eu nunca acreditaria, e nunca acreditaria que seria TÃO perfeito e incrível como tá sendo. Você é o cara mais incrível que já conheci, o melhor pai que eu podia dar pra minha filha e o melhor esposo que eu poderia ter!”

A influenciadora não poupou elogios ao marido Eliezer. “Sem contar que é o cara mais gostoso, engraçado, inteligente, criativo, paciente, gentil, parceiro que já conheci na minha vida, e agora é meu esposo! Aí Deus eu merecia tudo isso mesmo?”

Viih Tube e Eli dão banho em 'Lua' (Reprodução/Instagram)

