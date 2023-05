“Aprendi a cozinhar com minha mãe”: a entrevista cativante de Palmirinha Onofre que foi lembrada recentemente

O Brasil se comoveu ontem (7) com a notícia do falecimento da carinhosa apresentadora e cozinheira Palmirinha Onofre. Com 91 anos de idade, era uma das referências de gastronomia e contato com o telespectador.

E embora Palmirinha tenha construído uma carreira exemplar, queremos convidá-lo hoje a conhecer um pouco mais sobre as inspirações culinárias desta cozinheira que marcou o Brasil.

Em um trecho de uma entrevista ao programa Provocações, da TV Cultura, Palmirinha contou que aprendeu a cozinhar com a mãe, quando tinha apenas 5 anos, ou seja, em 1936.

“Eu era muito pequenininha, tinha cinco aninhos. A minha mãe tinha um hotel em Bauru, que eu sou de Bauru, e minha mãe me ensinava a mexer nas panelas, colocava um banquinho, o fogão era à lenha, naquela época não tinha gás, não tinha fogão a gás, então era fogão à lenha, o forninho que a minha mãe fazia os pães e foi ali que eu fui aprendendo”, disse Onofre.

Quer ver o trecho desta entrevista com os comentários de Palmirinha? Assista abaixo ao vídeo compartilhado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

