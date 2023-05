Chocolate com Pimenta: Briga entre Danilo e Olga volta a movimentar a novela

Chocolate com Pimenta: Danilo (Murilo Benício) e Olga (Priscila Fantin) vão brigar por causa da fábrica de chocolates (Reprodução/Globo)

Olga, personagem de Priscila Fantin, vai se dar bem na reprise de Chocolate com Pimenta, mas terá que lidar com a fúria de Danilo, vivido por Murilo Benício, que decide tirar satisfação com a vilã ao receber uma notícia bombástica.

Em cenas futuras, Jezebel (Elizabeth Savala) dará o golpe final em Ana Francisca (Mariana Ximenes) e vai conseguir voltar a comandar a fábrica de chocolates da cidade de Ventura e também ficará com toda a fortuna do seu irmão. Mas, ela terá que dividir os lucros com a parceira de falcatruas, que faz algumas ameaças.

Chocolate com Pimenta: Olga (Pricila Fantin) decide chategear Jezebel (Elizabeth Savalla) (João Miguel Júnior/Globo)

Porém, na novela da tarde da TV Globo, Olga vai despertar a desconfiança de Danilo, que mesmo separado de Aninha sabe que a ex-noiva não é uma pessoa com muitos princípios. Na cena, o protagonista quer saber o verdadeiro motivo para ela receber uma parte da fábrica.

“A Jezebel contou muito com a minha ajuda enquanto ela precisou. Você sabe, Danilo, eu sempre fui a favor da justiça. Então ela me prometeu uma participação na fábrica”, avisa a jovem, que também gera a desconfiança em Guilherme (Rodrigo Faro), amigo do personagem de Murilo Benício e advogado da viúva de Ludovico (Ary Fontoura).

Chocolate com Pimenta: Ana Francisca (Mariana Ximenes) fica pobre ao cair em novo golpe (Gianne Carvalho/Globo)

Sem medo de mentir para Danilo, Olga segue com sua história e diz que Jezebel assinou um documento prometendo a participação na fábrica: “Meu pai fez com que a Jezebel assinasse”. Mas, Vivaldo (Fúlvio Stefanini) também entra na conversa e afirma que a megera faz promessas que “não se escrevem”.

LEIA TAMBÉM: Chocolate com Pimenta: Aninha vai ao fundo do poço, mas recebe ajuda inesperada

Depois de ouvir atentamente tudo que a ex-noiva disse, Danilo não considera nada verdadeiro e joga a real: “Pois eu desconfio muito dessa história, viu? Olga, por que a Jezebel daria uma participação da fábrica de chocolates para você?”.

Chocolate com Pimenta: Danilo (Murilo Benício), Olga (Priscila Fantin), Bárbara (Lília Cabral) e Vivaldo (Fúlvio Stefanini) no cenário da novela (João Miguel Júnior/Globo)

Na cena, o personagem fica sem resposta, mas a verdade é que Terêncio (Ernani Moraes), pai de Olga, fez com que sua filha criasse um golpe para garantir parte da fortuna da vilã de Chocolate com Pimenta. No plano, Olga exigiu pelo menos 10% da fábrica de Ventura para dar seu depoimento e ajudar a víbora no tribunal.

Além disso, o delegado tratou logo de avisar a Sebastian (Tarcísio Filho) que se Jezebel não desse parte da fábrica para Olga, sua filha iria inverter o jogo e depor contra a vilã.

LEIA TAMBÉM: ‘Escolhas estúpidas’: Fãs criticam a Globo e pedem Patrícia Poeta no Linha Direta