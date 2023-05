‘Sempre foi uma pressão’: Fora da TV, Angélica fala sobre síndrome do pânico

Angélica revelou aos fãs que teve síndrome do pânico. Fora da TV aberta, mas trabalhando com redes sociais e também eventos, ela falou sobre o assunto durante uma palestra no Rio Web Summit e criticou o uso excessivo das mídias digitais.

“Eu tive síndrome do pânico também por excesso de trabalho. Nem tinha tanto essa coisa de rede social. Não se falava disso. Não tinha tanta rede social quando eu tive isso”, começou a famosa.

Em seguida, Angélica lembrou que começou a trabalhar ainda jovem e falou sobre como isso influenciou sua saúde: “A minha vida sempre foi uma pressão. Essa pressão que a gente sente hoje na internet e a gente tenta administrar a minha vida tinha já isso por ter começado a trabalhar muito pequena”.

Durante sua participação, a ex-contratada da TV Globo disse que os problemas foram diminuindo quando ela resolveu procurar ajuda: “Eu acho que foi a partir daí que eu fui buscar essas ferramentas que a gente fala tanto para melhorar, para conseguir lidar com essa pressão, conseguir lidar com a cobrança, com o que você precisa fazer porque o outro quer”.

Angélica também ressaltou que as redes sociais precisam ser usadas com cautela e que hoje a pressão pelo sucesso é muito maior: “É complicado você lidar com tanta cobrança, com tanta pressão e hoje tendo que competir com muito mais pessoas. As pessoas competem em rede social e tudo isso também é uma pressão muito grande de ego, de um monte de coisa. Eu acho que é um assunto que a gente tem que falar, é importante falar”.

Por fim, ela mandou um recado para todos e lembrou que “não adianta ficar se cobrando e achando que é uma competição de quem trabalha mais”. A famosa disse ainda que no fim isso não vai levar a lugar nenhum: “Não leva a nada. O que leva é você procurar se cuidar, cuidar da sua cabeça para ser mais produtivo. Mas, infelizmente, as redes acabam te empurrado para um excesso”.

