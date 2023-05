Piqué é zoado com música de Shakira em programa e reage: “deixe-a fazer o que quiser”

Gerard Piqué teve que enfrentar uma nova situação incômoda ao se lembrar de uma música de Shakira, sua ex-companheira, enquanto conversava com o streamer Ibai, momento em que também estava presente o cantor de reggaeton Ozuna.

Em conversa para divulgar o evento La Velada del Año, que acontecer em 1º de julho, no estádio Metropolitano de España e onde jogará o Atlético de Madrid, o ex-jogador do Barcelona acabou tendo que ouvir umas verdades.

O diálogo colocou Piqué em apuros com o que seria uma referência à Shakira em uma de suas canções. Com a presença do artista Ozuna - parceiro da colombiana na música Monotonía - a conversa girou em torno do que seria a programação musical e, claro, a playlist que tocará no evento.

Foi assim que o condutor da conversa zombou de Piqué sobre possível constrangimento no evento: ”cuidado com uma música que acho que vai tocar no Metropolitano”, alertou Ibai e depois finalizou com um trecho da música de Shakira e Ozuna: “No fue culpa tuya ni fue culpa mía”, que em português ficaria: “não foi sua culpa e foi não é minha culpa”.

Ozuna não se aguentou e começou a gargalhar sobre a piada de Ibai, já que reconheceu o trecho da música que lançou ao lado de Shaki no final de 2022 .

¿Ozuna se ríe de lo que dice Gerard Piqué sobre la canción de Shakira?

Shakira se mantiene firme en Miami, mientras esta rata (Piqué) solo sabe promocionarse encima de ella. pic.twitter.com/Oc2qxp7Kq6 — Shakira Legion ⚔️ (@ShakLegion) May 5, 2023

Em meio às gargalhadas da artista, Gerard Piqué respondeu: “Estamos deixando a liberdade dos artistas, para que todos se sintam à vontade e façam o que quiserem”. E enfatizou: “deixe-o fazer o que quiser”.

Ozuna fala sobre músicas que fazem sucesso com indiretas para ex-companheiros

Em conversa recente com o ABC Gente, Ozuna falou sobre esse caminho ao ser questionado sobre o que considerava sobre “fazer provocações” aos ex-parceiros por meio de músicas, após o lançamento de sua canção “Penso em você”, na qual se refere a Shakira e Piqué, dizendo: “É que te esquecer parece não ter fim, pois gritam ‘Shaki’ para Piqué”.

Na ocasião, ele disse que “não se trata de jogar no ex-companheiro, mas do que está sendo vivido. Shakira contou uma experiência porque a música é sobre isso, sobre contar o que vivemos, como nos sentimos”.

E ainda enfatizou que Shakira é uma das artistas que mais ama e que, de fato, sua música favorita no momento é a parceria da colombiana com o Bizarrap Music Sessions #53: “Está em outro nível”.

