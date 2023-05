Patrícia Poeta no horário nobre pode virar realidade na TV Globo; entenda

Patrícia Poeta pode não agradar algumas pessoas que acompanham o Encontro diariamente. Mas, para direção da TV Globo, a apresentadora é um nome forte e também pode migrar para o Big Brother Brasil, um dos programas que mais faturam no horário nobre.

Segundo o jornalista Alessandro Lo-Bianco, do A Tarde é Sua, da RedeTV!, a Globo fez uma reunião entre a cúpula do executivo e avaliou esta possibilidade: “Eles acham que seria ótimo colocar uma apresentadora na próxima edição do BBB. Se não for na temporada vinte e quatro, pode ser na edição vinte e cinco”, disse ele.

Patrícia Poeta teria arrumado briga com Ana Maria Braga por causa de repórter (Reprodução/Globo)

Durante o programa de Sonia Abrão, ele disse ainda que a ex-apresentadora do É de Casa disputa a preferência com Fátima Bernardes, que também comandou o Encontro: “A gente chegou a comentar que se for para o próximo ano, o nome mais forte é o da Fátima Bernardes. Mas, a gente também colocou que nesta lista está o nome da Patrícia Poeta e que a Globo não descarta levar outras pessoas de fora”.

Fãs do Linha Direta pedem para Globo colocar Patrícia Poeta no lugar de Pedro Bial (Reprodução/Globo)

No entanto, Lo-Bianco disse que depois disso a direção da Globo não fez mais nenhuma reunião sobre o assunto, mas conversas de bastidor indicam que tanto Patrícia Poeta quanto a Fátima Bernardes já sinalizaram que estariam abertas a novos projetos na emissora.

“Elas não falaram especificamente do Big Brother Brasil, mas que chegou lá a informação, chegou. É muito embrionário, mas entre as duas, comercialmente, a Fátima é uma das preferidas”, relatou o colunista da RedeTV!, que ressaltou ainda que Ana Clara também pode ser uma das possíveis apresentadoras do BBB. Porém, até o momento, a direção da TV Globo não confirmou se o Big Brother Brasil terá um novo apresentador na próxima temporada, que já está com inscrições abertas.

