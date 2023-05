Kate Middleton aparece deslumbrante e presta homenagem à Lady Di em coroação do rei Charles

Reprodução Kate Middleton combina look com sua filha, a princesa Charlotte e presta homenagem à princesa Diana Foto: @theroyalstepsister (Instagram)

Hoje o olhar do mundo se voltou para Londres para a coroação do rei Charles III e, seja você monarquista ou não, 6 de maio de 2023 será uma data marcante para os livros de história. Faz sentido, então, que os presentes queiram se apresentar em estilo sério, já que com toda a documentação fotográfica que haverá do evento. E claro que a princesa de Gales, Kate Middleton, não decepcionaria.

Ontem à noite, a princesa Kate, juntamente com outros membros seniores da família real, organizou uma reunião para todos os líderes mundiais que voaram para assistir à coroação e sua roupa - um vestido azul cobalto com um elegante decote drapeado - fosse qualquer coisa, sabíamos que teríamos uma surpresa. Naturalmente, Kate parecia radiante quando saiu de seu carro e saiu para as pedras do lado de fora da Abadia de Westminster hoje cedo.

Para a coroação, Kate parecia definitivamente uma princesa real. Ela ostentava um vestido branco de Alexander McQueen, segundo a revista People, com mantos em tons elaborados de vermelho, azul e branco (como um aceno para a bandeira britânica) em camadas no topo. A sua filha com o príncipe Willian, a princesa Charlotte, combinou com a mãe usando um vestido Alexander McQueen branco, bem como um Jess Collett x Alexander McQueen combinando com a sua tiara.

A Vanity Fair revelou que os enfeites de cabeça usados pela princesa Kate e sua filha foram feitos com barras de prata, cristais e fios de prata. Enquanto isso, eles disseram sobre o ajuste da princesa Charlotte: “[Ela] está usando um vestido e uma capa em crepe de seda marfim com bordados em ponto de cetim marfim com motivos de rosa, cardo, narciso e trevo (para representar as quatro nações)”.

Kate presta homenagem à Lady Di

Além do look icônico em que Kate Middleton e princesa Charlotte combinaram vestindo Alexander McQueen, a princesa de Gales usou os brincos de pérola que herdou da jamais esquecida princesa Diana, fazendo com que ela estivesse presente de alguma maneira na coroação do rei Charles.

Leia também: