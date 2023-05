‘Eu não preciso mudar’: Juliette Freire rebate preconceito ao participar críticas

Juliette Freire participou do Alma de Cozinheira, programa solo de Paola Carosella no GNT, e aproveitou a oportunidade para falar sobre xenofobia. Ao lado da chef de cozinha e de Fátima Bernardes, a campeã do BBB 21 garantiu que não vai mudar o seu jeito.

Durante o programa, que estreou recentemente, a rainha dos cactos falou como enxerga o preconceito: “Existe a xenofobia explícita, que é muito fácil de lidar, porque você rebate e a sociedade vê e acha feio, é crime. Mas a implícita, que está aqui...a sutil, ela ocupa todos os espaços. Ela silencia a gente, nos nega lugares”, começou ela.

Na TV, Juliette Freire responde pergunta indiscreta de Paola Carosella (Reprodução)

A famosa também disse à Paola Carosella que já passou por situações constrangedoras: “Sabe, é da pessoa pedir para eu repetir uma palavra e eu fazer isso. Por exemplo, a pessoa falou assim ‘fala a palavra repetir, por favor’. Daí eu falo ‘repetir’. Tipo, dez vezes, e eu bem séria. Eu falo assim, sou eu, e eu não preciso mudar”.

Por fim, Juliette lembrou também de momentos em que “as pessoas, sutilmente, ficam imitando o sotaque” e a chef argentina disse que é uma das mais imitadas: “Eu sou campeã”, criticou a ex-jurada do MasterChef Brasil.

Paola Carosella quase deixou as redes sociais

Além do sucesso em programas da TV, Paola Carosella também faz sucesso com seu canal no Youtube, que conta com mais de 1,9 mil inscritos. Porém, a chef argentina revelou que quase desistiu de seguir com os vídeos gastronômicos.

“Eu fiquei muito triste há um tempo atrás, depois de várias coisas que aconteceram. Fiquei muito desapontada. Fiquei falando ‘cara, então, não dá…então, é isso, não dá para falar mais…então, eu não cozinho mais”, disse a famosa.

Paola Carosella comanda o Alma de Cozinheira no GNT (Reprodução/Globo)

Ao se questionar se ensinaria a fazer macarrão instantâneo ou seguia com a ideia de ensinar a cozinhar, ela chegou a conclusão que o problema está no preço dos produtos: “As pessoas têm razão, a manteiga é cara, a margarina é mais barata. Tinha uma época, lá no passado, no começo do ano passado, que as pessoas falavam que não conseguiam comprar cebola e a abobrinha está caríssima’, disse a famosa, que também reclamou do preço da couve.

