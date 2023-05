‘Estou bem’: Arthur Aguiar aparece e manda recado após declaração de Maíra Cardi

Após a notícia de que Arthur Aguiar teria deixado Thiago Nigro sem resposta ao ser informado sobre o relacionamento do famoso “Primo Rico” com Maíra Cardi, o campeão do BBB 22 apareceu para mandar um recado aos fãs.

Pelos stories do Instagram, o famoso apareceu feliz e disposto e mandou um recado para sua legião de seguidores: “Apareci e estou bem. Tudo certo por aqui. Vocês ficaram aí mandando um monte de mensagens, imaginando muitas coisas, mas está tudo bem. Fiquem em paz”, disse ele

Por fim, sem tocar nos nomes de Thiago e Maíra, o ator resolveu falar um pouco sobre a sua agenda de trabalho: “O dia está muito corrido, ontem foi impossível aparecer aqui. Hoje também, já fui para Sorocaba, voltei, estou aqui em São Paulo. Estou chegando em uma reunião aqui, enfim, correria total. Sempre que der eu vou aparecer aqui e dividir”.

Maíra Cardi anuncia fim do casamento com Arthur Aguiar: ‘Fim da nossa caminhada’ (Reprodução/Instagram @mairacardi)

Vale lembrar que a polêmica envolvendo Arthur Aguiar começou quando Maíra Cardi e Thiago Nigro foram entrevistados no PodCats e revelaram como deram a notícia de seu relacionamento para os ex-companheiros.

“Mandei mensagem para o Arthur antes de vir a público avisando que iria acontecer, obtive resposta, e também mandei mensagem para Camila”, revelou Maíra, que terminou o seu relacionamento com o famoso em 2022.

Maíra Cardi e Thiago Nigro (Reprodução/Instagram)

Já Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico, afirmou ter sido “deixado no vácuo” pelo campeão do BBB 22 ao enviar uma mensagem afirmando que não queria “ocupar o lugar dele na criação da filha”.

Antes de se relacionar com Maíra Cardi, o influenciador tinha um relacionamento de longa data com Camila Ferreira, mas terminou com ela apenas um mês antes de assumir o namoro com a influenciadora, o que deu abertura a uma série de críticas por parte dos seguidores.

