‘Em choque’: Thais Carla descobre certidão de óbito em seu nome; entenda

A dançarina Thais Carla levou um susto nesta última semana, quando descobriu que tinha uma certidão de óbito em seu nome, ou seja, ela tinha sido dada como morta. Pelas redes sociais,a famosa resolveu desabafar com os seus fãs.

“Estou em choque. Nunca pensei que fosse passar por isso. Eu morri e tem até uma certidão de óbito com meu nome”, disse ela, que descobriu tudo quando sua mãe parou de receber a pensão no INSS (Instituto Nacional de Segurança Social) e, durante a investigação, foi descoberta várias irregularidades.

Thais Carla (Reprodução/Instagram) (Reprodução/Instagram)

Além da influenciadora digital, sua irmã também tinha sido dada como morta: “A minha mãe descobriu que eu, ela e minha irmã estamos mortas. Existe um laudo do dia que teria acontecido a minha morte, no mês de março, e era como se eu morasse no estrangeiro”, comentou a famosa.

LEIA TAMBÉM: ‘Estou bem’: Arthur Aguiar aparece e manda recado após declaração de Maíra Cardi

Em seguida, ela falou mais aos seus seguidores sobre o registro: “Pelo documento, assim que eu cheguei no Brasil, passaram dois dias e eu morri. O meu pai está com um nome estrangeiro e o meu tipo sanguíneo aparece errado. Isso é um absurdo!”, explicou Thais.

Thais Carla

Durante o desabafo, Thais Carla afirmou que uma pessoa desconhecida está recebendo a pensão da mãe: “A situação fica ainda pior, pois existe uma pessoa recebendo por nós. Como isso pode ter acontecido! Como as coisas mudaram de um dia para outro. Não sei nem por onde começar para resolver isso”.

Por fim, a dançarina afirma que está mais viva do que nunca e promete que vai até o fim para descobrir quem poderia ter cometido esse erro no órgão do governo federal: “Estou aqui vivíssima! Já acionei os meus advogados”, disse a famosa.

LEIA TAMBÉM: A família real se reuniu na varanda do Palácio de Buckingham, mas faltou um rosto notável