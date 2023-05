Chocolate com Pimenta: Avó de Aninha chama personagem de urubu; entenda

Na reprise de Chocolate com Pimenta, o golpe de Jezebel (Elizabeth Savalla) para tomar toda a fortuna de Ana Francisca (Mariana Ximenes) será avassalador em para toda a família da protagonista da novela, que precisa de forças para se reerguer.

Porém, Carmem (Laura Cardoso), avó de Aninha, vai se manter firme e forte em frente ao juiz, que toma a decisão a partir de documentos falsos. Na cena, a matriarca faz um discurso comovente: “Eu vou dizer que a justiça não foi feita”, avalia a senhora.

Chocolate com Pimenta: Ana Francisca (Mariana Ximenes) fica pobre ao cair em novo golpe (Gianne Carvalho/Globo)

Em seu depoimento, a avó da protagonista chama Jezebel e os demais vilões da novela da tarde de urubus e manda um recado sincero: “Eles querem o dinheiro. Pois fica, dinheiro vai e dinheiro vem. Você, juiz, fez uma injustiça. E você, Jezebel, com esse dinheiro conseguido com maldade, não vai conseguir trazer felicidade”.

Carmem lembra ainda que Ana Francisca foi a única pessoa que ficou ao lado do “meninão” até sua morte: “Seu juiz, eu quero e vou dizer umas palavras. O motivo que a minha neta teve para casar com o velho Ludovico (Ary Fontoura) ela não quer dizer e eu respeito. Eu sei que ele estava triste e amargurado com a vida porque não tinha amor. E quem ficou com ele até o resto da vida foi a minha neta”, avisa ela.

Em Chocolate com Pimenta, Ana (Mariana Ximenes) e Márcia (Drica Moraes) investem em bombons afrodisíacos (Gianne Carvalho/Globo)

Em seguida, a personagem de Laura Cardoso em Chocolate com Pimenta chama a protagonista: “Vem cá, dá um abraço em mim, Aninha. Você não vai ficar desamparada, você tem a sua família”, vai finalizar a idosa.

Para quem não lembra, Jezebel vai conseguir enganar todo mundo com um documento falso, que vai comprovar que a viúva não tem direito a nenhum bem deixado pelo dono da fábrica de chocolates de Ventura, cidade fictícia onde se passa a história da novela de época.

Chocolate com Pimenta: Aninha fica arrasada com a decisão do juiz (Renato Rocha Miranda/Globo)

Mesmo casada, o documento é visto como legítimo pelo juiz e, com isso, Ana Francisca tem que deixar a mansão e também a direção da fábrica, que volta para as mãos da megera. As joias também entram no golpe e ela ficará sem rumo e sem dinheiro.

Após o veredito do juiz, Carmen também fica revoltada com a situação da protagonista e diz que ela vai morar no sítio: ”A minha neta perdeu? Não, você não perdeu, você tem eu, tem nós, tem família, e quem tem família, tem mais que qualquer outro”.

