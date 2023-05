A família real se reuniu na varanda do Palácio de Buckingham, mas faltou um rosto notável

Em todos os grandes eventos da família real, a realeza britânica se reúne na sacada do Palácio de Buckingham para acenar para a multidão animada. Então, naturalmente, com a coroação do rei Charles, a família se reuniu em seu local favorito. Mas havia uma figura notável que estava faltando: o príncipe Harry, 38.

Apesar do duque de Sussex ter se juntado à família para a coroação (sentado ao lado de suas primas, princesa Beatrice e princesa Eugenie), ele não foi encontrado em lugar nenhum quando a realeza se reuniu na varanda.

No entanto, os membros presentes incluíam o príncipe William, a princesa Kate e seus três filhos - o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis. A eles se juntaram o duque de Edimburgo, o conde de Wessex, Lady Louise Windsor, o vice-almirante Timothy Laurence, a duquesa de Edimburgo, a princesa real, o rei Charles e a rainha Camilla. Além disso, todos os quatro Pajens de Honra do rei (incluindo George, Lord Oliver Cholmondeley, Mestre Nicholas Barclay e Mestre Ralph Tollemache) estavam presentes.

Houve alguns momentos notáveis na varanda nos últimos dois anos. Por exemplo, durante o Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth, ela começou a se sentir um pouco indisposta no final das festividades, optando por ficar em casa para alguns dos eventos. No entanto, ela surpreendeu completamente a multidão quando apareceu na varanda durante o evento final.

É uma tradição que a realeza se reúna na varanda desde 1851, quando a Rainha Vitória pisou nela em homenagem à abertura da Grande Exposição.

Embora muitos tenham sentido falta do príncipe Harry, ele provavelmente está voltando para casa para ficar com sua família e comemorar com seu filho, o príncipe Archie, que completou 4 anos hoje.

Leia também: