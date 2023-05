Web reage ao Anitta afirmar ser uma bissexual que não se apaixona por uma mulher

Em uma entrevista para o programa de rádio The Howard Stern Show, Anitta abriu o jogo sobre a sua sexualidade.

A cantora deixou claro que é bissexual, mas não se apaixonaria por uma mulher, pois acha que sua conexão com elas é mais por diversão.

“Não fico com uma mulher faz tempo. Mas não acho que me apaixonaria por uma. Sempre foi uma coisa de diversão. Mas eu não digo ‘nunca’. Não estou procurando agora, estou adorando estar sozinha. Amando. É tão bom estar sozinha! Eu até prefiro namorar do que ficar solteira, mas não desperdiço mais o meu tempo. Eu já fiz muito isso. Hoje prefiro ter mais tempo de qualidade comigo mesma do que passar tempo com qualquer pessoa”, explicou.

A Internet não perdoou Anitta e logo reagiu a declaração. Confira a seguir:

n serve pra anitta pq ela não eh bissexual de verdade pic.twitter.com/pMFMjkkSa0 — gio (@onstime) May 5, 2023

A pós modernidade com esse negócio de bissexual heteroafetiva kkkkkkkkkkkkkkkk sei que a Anitta já ficou com mulheres, muitas lésbicas já ficaram com homens também e não são bissexuais por isso. https://t.co/F9cextG5Yb — Nathan (@goessonzer) May 4, 2023

em 2017/18 começou um movimento contra artistas que se aproveitavam de pink money e queerbaiting, enfiaram anitta nesse meio e automaticamente naturalmente ela se assumiu BISSEXUAL, em 2020 declarou que não namorava mulher por serem muito dramáticas e agora isso, tirem conclusões https://t.co/VVjLiTEu9s pic.twitter.com/Mq9h2hubRH — leirbag (@fentyofpop) May 5, 2023

Acabou a pandemia e ainda não vimos a bissexual ANITTA namorar uma mulher — TK parker (@TK_pst) May 5, 2023

Comentei num vídeo da Anitta “a bissexual que nunca foi vista com mulher” e os fãs dela ta tudo bravo comigo 😂😂😂 é engraçado — ⚢ (@_Nath_____) April 30, 2023

essa anitta é um mico, fala que é bissexual e depois afirma que não se apaixonaria por uma mulher — canopus ♡ juridico dottore (@arrowchilde) May 5, 2023

odeio a anitta mas né... bissexual ≠ birromantico https://t.co/97Kuw4Gtlh — ian-dere toadstool (@bellanumber4) May 5, 2023

Algumas pessoas levaram em conta que bissexual é a pessoa que sente atração sexual por dois ou mais gêneros, mas isso é diferente de ser “birromântico”, que é quem deseja namorar e desenvolver uma conexão romântica com mais de um gênero, que pode ou não incluir atração sexual.

Os relacionamentos de Anitta que são assumidos para a mídia sempre envolveram parceiros masculinos. Ela chegou a ser casada com Thiago por 11 meses, de outubro de 2017 a setembro de 2018.

Reprodução/Instagram

Sobre sua vida amorosa atual, a famosa contou que está muito mais seletiva e passou por uma grande mudança ao completar 30 anos.

Agora estou mais seletiva. Não estou apaixonada agora. Já estive por muitas vezes. Mas hoje em dia sou muito diferente. Juro. Fiz terapia, e ter completado trinta anos de idade mudou tudo, é meio doido. Foi do nada”, completou.

