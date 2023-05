‘Pânico 6’: Cena de abertura quis provocar narrativa ‘inusitada’ na mente do público

‘Pânico 6′ é conhecido por sua metalinguagem (terror falando de terror) dentro do subgênero slasher, sempre surpreendendo ao público da franquia nas cenas de abertura. O sexto longa, lançado no início de março deste ano, seguiu a mesma linha dos anteriores com os atos sangrentos, contudo trouxe um elemento novo no início. Artigo com spoilers.

Em conversa com o ComicBook.com, os roteiristas Vanderbilt e Busick trouxeram à tona a icônica cena de abertura em ‘Pânico 6′, típica da franquia. A sequência mostra o personagem de Tony Revolori assassinando brutalmente sua professora, interpretada por Samara Weaving, com a máscara do Ghostface. Mais tarde, o próprio assassino acaba sendo morto pelo vilão principal.

Segundo Vanderbilt, a intenção era que o espectador imaginasse a história sendo contada na perspectiva do Ghostface, inicialmente. Foi uma ideia divertida de bagunçar as ideias da audiência sobre os elementos surpresa.

“Realmente queríamos que a história se concentrasse nas personagens irmãs, Sam e Tara, e realmente nos aprofundássemos na emoção disso. Mas definitivamente queríamos que você pensasse que poderíamos estar fazendo um filme do Pânico da perspectiva de Ghostface, ou pelo menos conhecendo a identidade de um dos assassinos, porque essa não é apenas uma ideia divertida, mas também é chocante. Isso nunca foi feito antes. É o tipo de coisa que te faz sentar na ponta da cadeira”, declarou Vanderbilt.

“Então, estou feliz que tenha acontecido dessa maneira, isso foi definitivamente intencional. Acho que queríamos então dar um passo para trás e ter uma reviravolta ou uma revelação dentro da revelação, e fazer com que o Ghostface recebesse uma ligação do verdadeiro Ghostface do nosso filme, um que não se importa com filmes. Estamos em águas desconhecidas nesse ponto, e é como, ‘Bem, então sobre o que é esse filme? Como isso vai funcionar?’ Era isso, essa era a intenção.”

