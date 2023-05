Influencer com ‘bumbum gigante’ diz que já tem torcida pedindo que entre no OnlyFans

Sucesso no Instagram com mais de 1,3 milhão de seguidores, a influencer Emanuelly Monteiro, de 33 anos, revelou que já tem seguidores pedindo que ela abra uma conta na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, e segundo ela, alguns deles famosos.

Isso porque em sua conta, Emanuelly costuma postar algumas fotos sensuais e de biquíni, parte dessas fotos de seu trabalho como modelo.

“Eu recebo diariamente pedidos nas redes sociais. Já teve até um jogador famoso que perguntou se eu tinha a conta. Eu disse que não, então ele disse que assinaria caso eu fizesse. Mas não é uma coisa que eu penso no momento. Pode ser que eu faça um dia, mas não está nos meus planos”, revelou.

A influencer disse que foi descoberta por um olheiro no Rio de Janeiro e já participou de diversos concursos em sua cidade natal (Montes Claros) e que mantém uma dieta equilibrada e rotina de exercícios para cuidar do corpo sarado, com seus 1,65 m de altura, 98 cm de busto e 128 cm de bumbum, distribuídos em 67 quilos. “Hoje em dia não sigo uma dieta rigorosa, mas busco reeducar a minha alimentação”, afirmou.

Sobre a rotina nas redes sociais, Emanuelly disse que trabalhar como influenciadora tem aspectos positivos e negativos e é necessário saber lidar com o segundo aspecto de uma forma equilibrada. “Tento absorver só as coisas boas, porque trabalhar com a internet é muito complicado. Quando temos uma relação todos os dias é bem difícil, mas também é divertido”, pontua.

