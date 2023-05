Fim de Travessia faz Patrícia Poeta receber pouco hate nas redes sociais; entenda

Patrícia Poeta recebe Lucy Alves para falar do fim de Travessia (Reprodução/Globo)

Lucy Alves, que viveu a Brisa na novela Travessia, ganhou os fãs do Encontro com Patrícia Poeta. Nesta sexta-feira (05), quando a trama chega ao fim, a atriz esteve no programa e falou sobre a trajetória da personagem criada por Gloria Perez.

Ao ser entrevistada pela apresentadora do matinal, a famosa classificou sua personagem como resiliente: “Ela foi uma personagem muito resiliente. Eu via muito no Twitter assim ‘existe uma pessoa azarada, existe a pessoa que sofre e existe a Brisa”, começou Lucy.

Durante o seu depoimento, a atriz, que viveu sua primeira protagonista em uma novela das nove, consagrou ainda mais Brisa: “Ela foi dura na queda. Ela levou lapada de todos os lados e perdeu tudo na vida dela, né. Brisa já é uma sobrevivente desde sempre, seja por não saber da família dela, por não ter parentes ou por, desde sempre, ter que aprender a se virar na vida”.

Que linda a descrição da Lucy alves no encontro sobre a vida e a personalidade da brisa, aí já tô com saudades da minha pequena #Travessia #Encontro pic.twitter.com/PVbR6MxEuK — sereia Ribeiro 🧜‍♀️ (@plin23) May 5, 2023

Questionada sobre Patrícia Poeta como ela enxerga os momentos vividos na novela de Gloria Perez, Lucy Alves disse que a protagonista faz alusão às mulheres do nordeste: “Mas, ela foi sempre uma pessoa com muito amor e que não carrega mágoa. Eu acho que é isso que a torna esta Brisa leve, cheia de amor e força. Muito batalhadora, como toda boa nordestina, brasileira e mãe. Sempre muito leve, ela não carrega essas mágoas”.

LEIA TAMBÉM: ‘Sem prazer nenhum’: Jojo Todynho perde a calma e manda a real na faculdade

Acostumados a criticar Patrícia nas redes sociais, os quem acompanhou o Encontro, desta vez, deixou as picuinhas de lado e deu espaço para falar sobre o último capítulo de Travessia e sobre a participação da famosa: “Que linda a descrição da Lucy alves no encontro sobre a vida e a personalidade da Brisa. Aí, já estou com saudades da minha pequena”.

Olha a Lucy no sofá do #Encontro ❤️ pic.twitter.com/wcpowsOH4x — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 5, 2023

Uma outra pessoa também lembrou das cenas iniciais da novela da Globo: “Que preparo físico da Lucy Alves nessa primeira cena né, correu muito”, escreveu ela no Twitter.

Com o fim de Travessia, a Globo começa a levar ao ar Terra e Paixão, novela escrita por Walcyr Carrasco, que estreia na próxima segunda-feira (08).

LEIA TAMBÉM: ‘Credo, Pedro Bial’: Novo apresentador do Linha Direta enfrenta a fúria da web