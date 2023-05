“Estou indo pra casa, graças a Deus”: Simony diz que já deixou hospital

Na noite desta quinta-feira, a cantora Simony usou suas redes sociais para dar uma boa notícia a seus fãs e informou que tinha recebido alta e já estava voltando para casa.

Simony deu entrada no hospital no começo de semana para reiniciar o tratamento de um câncer no intestino. “Passando aqui pra avisar vocês que eu já to indo pra casa. Graças a deus tá tudo certo, tô saindo daqui agora, já vou pra casa”, disse.

O câncer foi diagnosticado em agosto de 2022 e em abril passado ela falou sobre o retorno do tratamento.

“Oi, como vocês sabem e já ouviram aí o depoimento do médico, nós vamos ter que reiniciar o tratamento, um tratamento novo de quimioterapia e imunoterapia. Eu sempre fui muito sincera e muito agradecida por tanto amor e carinho que eu recebo de vocês. E nessa nova etapa o que espero é isso: as orações, as rezas, as energias positivas que vocês mandam para mim”, disse.

CALHAMBEQUE

Quem apostava que a cantora ficaria prostrada em uma cama durante a quimioterapia se enganou redondamente. Em vídeos postados nas redes Simony aparece cantando e dançando no quarto e corredores do hospital. Na última aparição, empurrando um suporte de soro, ela canta e dança a música O Calhambeque, de Roberto Carlos.

“Pra quem não conhece, ela é assim o dia todo! Energia de quem já venceu!!!!! Te amo. Pra cima, @simonycantora”, escreveu Felipe Rodriguez, noivo de Simony e responsável pela gravação do vídeo.