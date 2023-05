‘Escolhas estúpidas’: Fãs criticam a Globo e pedem Patrícia Poeta no Linha Direta

Fãs do Linha Direta pedem para Globo colocar Patrícia Poeta no lugar de Pedro Bial (Reprodução/Globo)

Patrícia Poeta não escapou da estreia do Linha Direta na noite desta quinta-feira (04), que falou sobre o caso Eloá e também de Sonia Abrão, apresentadora do A Tarde é Sua, que vive criticando a apresentadora do Encontro.

Pelas redes sociais, quem acompanhou a apresentação de Pedro Bial na nova temporada disse que a Globo fez uma escolha errada, já que a comandante do matinal era perfeita para a atração, que leva ao ar os bastidores de casos reais: “Ué como assim estreia o Linha Direta? Achei que já tinha todo dia de manhã no Encontro com a Patrícia Poeta”, escreveu um anônimo.

Estreia de Pedro Bial no Linha Direta vira motivo de fúria nas redes sociais (Reprodução/Globo)

Um outro perfil do Twitter disse ainda que estava revoltado e que a direção da TV Globo fez uma péssima escolha: “Estou revoltada que vão colocar o Pedro Bial para apresentar o Linha Direta. A TV Globo segue fazendo escolhas estúpidas. Coloca a Patrícia Poeta, já que transformaram o Encontro num pacote de notícias ruins matinais”.

Patrícia Poeta teria arrumado briga com Ana Maria Braga por causa de repórter (Reprodução/Globo)

Seguindo o mesmo pensamento, outro telespectador que acompanhou o primeiro programa da temporada de 2023 disse que a apresentadora do Encontro estava mais propícia ao programa de crimes verdadeiros: “A Patrícia Poeta devia apresentar o Linha Direta, porque ela transformou o programa Encontro nisso. Só fala em crimes…parece que ela gosta da desgraça alheia”.

Enquanto alguns criticaram Pedro Bial e também pontuaram que o Encontro era o Linha Direto das manhãs da Globo, há quem também disse que o retorno da atração no horário nobre seria “mais leve” do que aquilo que é apresentado por Patrícia Poeta diariamente. Agora, vale ficar de olho e ver se em uma nova temporada a jornalista ganha um novo projeto para chamar de seu na TV Globo.

