Música que fez sucesso no carnaval é retirada das plataformas por utilizar trecho de música estrangeira Imagem: reprodução Instagram (@nellyfurtado e @eutreyce)

Treyce, que dá voz a ‘Lovezinho’, utilizou as redes sociais para explicar a polêmica envolvendo o hit, que foi retirada das plataformas digitais devido a direitos autorais. A canção utiliza um trecho de ‘Say It Right’, de Nelly Furtado, mas as partes não entraram em acordo.

A cantora brasileira publicou uma nota da assessoria em seus stories no Instagram que explica o motivo da música ser retirada das plataformas.

Veja a nota completa:

“A cantora Treyce esclarece, através da sua assessoria de imprensa, que só foi notificada sobre a tentativa de acordo envolvendo direitos autorais da faixa ‘Lovezinho’, quando já não havia tempo hábil para resolver. Anteriormente, possíveis negociações foram realizadas em seu nome por pessoas não autorizadas, o que inviabilizou a resolução dessas questões e culminou na retirada da música nas plataformas digitais.

Ela informa ainda que sua assessoria jurídica já está trabalhando para resolver a situação da melhor maneira com todas as partes envolvidas e respeitando os direitos dos autores da obra”.

Dona de hit ‘Lovezinho’ esclarece polêmica que fez música ser retirada das plataformas Imagem: reprodução Instagram (@eutreyce)

Nelly Furtado chegou a dançar hit brasileiro

Em março de 2023, a cantora Nelly Furtado não resistiu à canção e chegou a postar um vídeo dançando o hit brasileiro que utiliza o trecho de sua música. ‘Lovezinho’ explodiu no TikTok na época e fez o influenciador ‘Xurrasco’ participar de diversos programas televisivos dançando a coreografia ‘chiclete’.

Na época, os próprios fãs já falavam sobre o uso dos direitos autorais da música, já que Nelly não era creditada.

“Vai pedir indenização igual o James Blunt do Late Coração”, disse um seguidor, em referência à cobrança de direitos autorais que o britânico fez para os cantores Matheus Fernandes e Ávine Vinny pelo uso de sample. “Daqui a pouco a conta dos direitos autorais chega”, riu outro.

